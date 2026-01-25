Eric Gauthier und seine Juniors im Theaterhaus Stuttgart: Hört mehr Klassik!

Halt die Zeit fest - »Furia (For Gudrun)« von Marco Goecke, hier mit Atticus Dobbie und Mathilde Roberge bei den Gauthier Dance Juniors im Stuttgarter Theaterhaus.

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Allen Finanzlöchern zum Trotz ist Eric Gauthiers Juniorenkompanie von sechs auf acht Mitglieder gewachsen, was ihre künstlerischen Möglichkeiten ungemein erweitert. Ihr neues Programm »Radical Classical« macht im Stuttgarter Theaterhaus Werbung für klassische Musik – nicht durch hübsches Ballett, sondern durch eigenwilligen modernen Tanz sollen vor allem junge Menschen dazu gebracht werden, sich wieder für Beethoven & Co. zu interessieren, so lautet die ambitionierte Botschaft Gauthiers.

Dazu hat er nicht nur sieben moderne Choreografien zu Musik von Vivaldi bis Johann Strauss versammelt, sondern er stellt jedem Werk ein kleines Filmporträt voran, in dem eine Sängerin, ein Pianist oder ein Dirigent von der Schönheit ihres Berufes erzählen. Und das mit glühender Liebe, mit einer Einführung zum nachfolgenden Werk und einem Eindruck ihrer Wirkungsstätte, ob Musikhochschule oder Konzertsaal. So schwärmt Mezzosopranistin Maria Therese Ullrich vom Singen, Perkussionistin Leonie Klein tanzt glückstrahlend im Studio zwischen ihren Trommeln. Cello-Bauer Markus Steinbeck erzählt von »20 Jahren Gänsehaut« beim Hören des herrlichen Melos, das nach der Vollendung aus dem Holzkörper tönt.

Gegen den Strich gebürstet

Danach hört man die elegische Melodie des »Sterbenden Schwans« von Camille Saint-Saëns tatsächlich viel bewusster – der wird hier nicht von einer trippelnden Ballerina, sondern vom virilen Rong Chang getanzt, Choreograf Mauro de Candia überschrieb das Solo in eine nüchterne Moderne. Ähnlich ergeht es dem alten Klassiker »L’Après-midi d’un faune«, der Faun wurde in Marie Chouinards moderner Adaption mit Nägeln und Polstern ausstaffiert. Zart schmiegt sich Claude Debussys Tongedicht um das unförmige Naturwesen, dessen sexuelle Anspielungen dem Abend als erstem Gauthier-Programm eine Altersempfehlung ab 16 Jahren einbringen.

Auch Ravel wird gegen den Strich gebürstet, seinen »Bolero« zelebrieren zwei selbstsichere Amazonen zu einer Synthesizer-Bearbeitung; Ohad Naharin schuf die erfreulich minimalistische Version. Der »Frühlingsstimmenwalzer« von Johann Strauss läuft bei Andreas Heise als lustvolle Groteske aus dem Ruder, glitzernde Partygäste ignorieren aufsässig jegliche Walzerseligkeit. Nur durch einen Biss in die Zunge des Partners ist ein Paar in Aszure Bartons zartem Duett »Lascilo Perdere« miteinander verbunden: ein schmerzvoller Balanceakt, den Vivaldis Psalmenmusik fast zum Ritual macht.

Nur an der Zungenspitze verbunden: Giuseppe Iodice und Ashton Benn in »Lascilo Perdere« von Aszure Barton bei den Gauthier Dance Juniors im Theaterhaus Stuttgart. Foto: Jeannette Bak Nur an der Zungenspitze verbunden: Giuseppe Iodice und Ashton Benn in »Lascilo Perdere« von Aszure Barton bei den Gauthier Dance Juniors im Theaterhaus Stuttgart. Foto: Jeannette Bak

Aufführungsinfo Aufführungen gibt es am Theaterhaus Stuttgart bis 31. Januar und dann wieder vom 5. bis 8. März. (GEA) www.theaterhaus.com

Die einzige Uraufführung des Abends stammt von Marco Goecke, dessen »Furia (For Gudrun)« den Tod von Theaterhaus-Mitbegründerin Gudrun Schretzmeier betrauert: zu wilden Folía-Varationen nach Marin Marais und Arcangelo Corelli begegnet sich ein Paar fast wie in geliehener Zeit. Dass Eric Gauthier an den Schluss seine alberne Parodie »Orchestra of Wolves« setzt, wäre halb so schlimm, hätte nicht der Pianist Maximilian Schairer zuvor so wunderbare Sätze über Beethoven gesprochen. (GEA)