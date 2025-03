1915 komponierte Debussy seinen Klavierzyklus »En blanc et noir«, Jetzt wurde das selten zu hörende Werk bei »Encore« in Tübingen aufgeführt. Es hat beklemmenden Bezug zur aktuellen Weltlage.

Fachkundige Werkkommentare: Achim Stricker und das GrauSchumacher Piano Duo erläutern Debussys Klavierstück »En blanc et noir«. Foto: Jörg Riedlbauer Fachkundige Werkkommentare: Achim Stricker und das GrauSchumacher Piano Duo erläutern Debussys Klavierstück »En blanc et noir«. Foto: Jörg Riedlbauer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.