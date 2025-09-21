Emotionales Heimspiel: Metal-Gruppe Primal Fear im Stuttgarter Wizemann

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Es war ein emotionales Heimspiel der Metal-Gruppe Primal Fear am Samstagabend im Stuttgarter Wizemann. Nach langer Krankheit kehrte Bassist Mat Sinner zurück. Eine Herzattacke nach einer Covid-Impfung hatte ihn ins Koma geworfen. Nach eigenen Aussagen musste er mehrfach wiederbelebt werden, war anschließend über Monate hinweg gelähmt, erst nach und nach kam das Gefühl in Armen und Beinen zurück.

Etwas wackelig stand er auf der Bühne, aber 90 Minuten lang schlug er wacker den Bass. Seinen Mitspielern war die Freude anzumerken, ihn wieder dabeizuhaben. Immer wieder gesellten sie sich bei Soli zu ihm. Sinner, bürgerlich Matthias Lasch und aus Stuttgart, ist in der Szene eine Ikone als Produzent. »Es ist ein Wunder, dass er wieder da ist«, rief Sänger Ralf Scheepers aus. Sinner selbst sagte, es sei ein Traum, noch einmal hier im Wizemann auf der Bühne zu stehen. Berührend zu sehen, wie er Seite an Seite mit der jungen, hochvirtuosen Italienerin Thalia Bellazecca harmonierte, die im vergangenen Jahr dazugestoßen war.

Personaldrama bei Vorband

Ein Personaldrama ganz anderer Art hatte die schwedische Vorgruppe Eleine auszustehen. Die hatte kurz vor Tourbeginn Bassist Filip Stålberg und Schlagzeuger Jesper Sunnhagen rausgeschmissen – wegen unangemessenen Verhaltens gegenüber Fans. Bandleaderin Madeleine »Eleine« Liljestam hatte das damit begründet, die beiden hätten gegen das erste Gesetz der Szene verstoßen: die Solidarität innerhalb der Metal-Gemeinschaft. Respekt für soviel Konsequenz.

Sängerin Madeleine »Eleine« Liljestam beim Auftritt mit Eleine im Vorprogramm von Primal Fear im Wizemann. Foto: Armin Knauer

Am Schlagzeug saß ersatzweise der junge Schwede Kevin Werder, der seine Sache vorzüglich machte und das Energielevel mit tosenden Blastbeat-Salven hoch hielt. Den fehlenden Bass ersetzte man durch die tief gespielte Rhythmusgitarre von Victor Jonasson.

Jungtalent und Altstar Seite an Seite: Gitarristin Thalia Bellazecca und der nach langer Krankheit zurückgekehrte Bassist Mat Sinner im Wizemann. Foto: Armin Knauer

Ansonsten galt das Prinzip »Die Schöne und das Biest«: Leadgitarrist Rikard Ekberg gab mit rauen, »gegrowlten« Vocals das Monster, Eleine mit klarer, gelegentlich etwas zu schwach abgemischter Stimme den Engel, der durch die Höhenlagen schwebt. Manchmal auch die Wildkatze oder die Kriegerin in ihrem Jumpsuite-artigen kettenbehängten Kampfanzug. Die teils hymnische, teils klagende, mit ambitionierter Chromatik angereicherte Musik zündete nur teilweise beim Publikum, obwohl die Band sich enorm ins Zeug legte.

Ovationen für Mat Sinner

Primal Fear hingegen wurden frenetisch gefeiert. Selbst bei Liedern von der neuen Platte »Domination«, die erst wenige Tage auf dem Markt ist, sangen viele sofort mit. Es wurden 90 Minuten Metal pur, ohne Schnickschnack, hart, energiegeladen, aber eingängig, oft mit mitsingbaren Refrainzeilen oder Call-and-Response-Stellen, an denen die Fans einsteigen konnten. Die standen als Chor wie eine Eins hinter der Band und feierten nicht zuletzt den zurückgekehrten Mat Sinner.

Wilder Haarschopf, wilde Soli: Thalia Bellazecca beim Auftritt mit Primal Fear. Foto: Armin Knauer

Die Musik von Primal Fear erfindet dabei den Metal nicht neu, sondern bedient verlässlich das Genre – das jedoch sängerisch wie instrumentaltechnisch auf enorm hohem Niveau. Schwindelerregend, wie die junge Thalia Bellazecca in ihren Soli die Finger über das Griffbrett ihrer E-Gitarre fliegen ließ – teils auch in beidhändiger Tapping-Technik. Sie hatte aber auch sangliche Melodik voller Wärme drauf und stützte den Sound zudem als hohe Background-Stimme. Dass es auch optisch was hermachte, wenn sie in ihrem stachelbewehrten Sci-Fi-Kriegerinnen-Bustier beim Spielen den Afro-Haarschopf schüttelte, sei nur am Rande erwähnt.

Hohes Niveau

Die hohe, durchdringende Stimme von Ralf Scheepers hatte Biss, und der Schwede Magnus Karlsson bewies seinerseits, dass er an der Gitarre Welten eröffnen kann. Schlagzeuger André Hilgers sorgte an den Drums für Orkanstimmung. Und Mat Sinner zog dem Ganzen gelassen das Bassgerüst ein. Wie gut, dass er wieder da ist! (GEA)