Emotionales Comeback: Xavier Naidoo in der Stuttgarter Schleyerhalle

STUTTGART. »Dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und schwer«, heißt es in einem der bekanntesten Lieder Xavier Naidoos. Dieser Refrain scheint rückblickend auch seinen Weg zurück auf die großen Bühnen zu beschreiben. Nach einer sechsjährigen Pause griff der Künstler vergangenes Jahr wieder zum Mikrofon und ging auf Tour. Und tat wieder das, was er wohl am besten kann: die Herzen seiner Zuhörer erobern. Am Montagabend trat er in der Stuttgarter Schleyerhalle auf und performte so, als ob er nie weg gewesen wäre. Zweieinhalb Stunden sang er einen Hit nach dem anderen und ließ keinen Zweifel daran, wie souverän er seine Stimme beherrscht.

In den vergangenen Jahren hatte der Musiker allerdings mit umstrittenen Auftritten und Aussagen für Schlagzeilen gesorgt. Er verbreitete antisemitische Verschwörungstheorien in den sozialen Medien, wurde wegen Volksverhetzung angeklagt und trat bei einem Konzert vor rund 300 Reichsbürgern auf. Das führte zu mehreren Protesten gegen seine Auftritte. 2022 zeigte er Einsicht, sprach von »einer Blase«, in der er sich befunden habe, entschuldigte sich und räumte ein, den Bezug zur Realität verloren zu haben. Zu seiner »dunklen« Vergangenheit verlor Xavier Naidoo jedoch am Montag kein Wort. Sie überschattete die Stimmung an diesem Abend allerdings auch nicht.

Zu Tränen gerührt

Die proppenvolle Halle bebte. Mehrere hundert Menschen positionierten sich vor der Bühne, kreischten, sobald die ersten Töne von »Wenn ein Lied« zu hören waren. Viele zückten ihre Handys, um den Moment im Hier und Jetzt festzuhalten. Mit geschlossenen Augen sangen sie jede Strophe von »Bitte hör nicht auf zu träumen« mit und malten sich vielleicht in ihrer Gedankenwelt eine bessere Zukunft für die Menschheit aus. Tosender Applaus folgte auf »Der Fels«, eines der Lieder, das Xavier Naidoo an Gott richtet. Er bestätigte das, indem er mit seinen Zeigefingern nach oben zeigte. Bei fast jedem Lied setzte er seine Hände ein, um seinen Gefühlen noch mehr Raum zu geben. Mal zur Faust geballt, mal weit ausgestreckt, dann wieder sanft den Mikrofonständer berührend, beinahe ehrfürchtig. Sein Stil blieb unverändert: Er trug dunkle Kleidung, eine Brille mit dunklen Gläsern und eine Schiebermütze.

Ein besonders emotionaler Moment des Abends war die Darbietung von »Abschied nehmen«. Das rührte manch einen Konzertbesucher zu Tränen. Mit seiner enormen Stimmgewalt und purer Emotionalität sorgte Naidoo für den Höhepunkt des Abends. Er widmete das Lied dem verstorbenen Gründungsmitglied der Söhne Mannheims, Billy Davis. Während der gesamten Tour steht dessen Tochter Yarada Prabthuk anstelle ihres Vaters am DJ-Mischpult. »Und alle anderen, die ihr vermisst, vermissen wir auch. Liebe geht raus«, sagte der Sänger. Sehr sentimental interpretierte er ebenfalls das Kriegslied »Männer müssen sterben« und sorgte erneut für Gänsehautmomente.

Innige Verbindung

Die Verbindung zwischen Naidoo und seinem Publikum wirkte innig. Er mischte sich unter die Zuhörer, ließ sich berühren und suchte die Nähe der Fans. Dank dreier großer Bildschirme waren Nahaufnahmen des Sängers von jedem Platz in der Halle aus zu sehen. Im Hintergrund wechselten bunte Lichteffekte – mal grün, mal blau. Als die Halle schließlich in rotes Licht getaucht wurde, fragte Naidoo: »Ist jemand alleine hier?« Dann fügte er hinzu: »Dann lasst euch von jemandem drücken, der auch alleine ist«, und leitete so den Song »Wenn sie vorbeigeht« ein.

Nach rund zwei Stunden hatte der Sänger die Bühne verlassen, doch das Publikum ließ ihn nicht gehen und forderte lautstark Zugaben. »Wahnsinn«, kommentierte Naidoo begeistert. Weitere 20 Minuten lang stand er auf der Bühne, bevor er sich verabschiedete: »Kommt gut nach Hause, fahrt vorsichtig, habt ein wunderbares 2026. So Gott will, sehen wir uns wieder.« (GEA)