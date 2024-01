Eine Sonderausstellung im Linden-Museum in Stuttgart widmet sich ganz der Beziehungsgeschichte zwischen der Landeshauptstadt und dem fernen Afghanistan. Dabei überraschen die Exponate in ihrer Zusammenstellung, Auswahl und dem selbstkritischen Umgang mit der Provenienz.

Die Sonderausstellung »Stuttgart - Afghanistan« im Linden-Museum in Stuttgart zeigt anhand von antiken und zeitgenössischen Gegenständen die Beziehungsgeschichte zwischen Deutschland und dem Land am Hindukusch. Foto: Dominik Drasdow Die Sonderausstellung »Stuttgart - Afghanistan« im Linden-Museum in Stuttgart zeigt anhand von antiken und zeitgenössischen Gegenständen die Beziehungsgeschichte zwischen Deutschland und dem Land am Hindukusch. Foto: Dominik Drasdow

