Ein Spiel der nachklingenden Bilder: Das Performance-Festival »Echt Jetzt!«

TÜBINGEN. Eine besondere, spontane Performance findet statt, am Samstagabend um 17 Uhr auf der Neckarinsel vor der Kulisse der Tübinger Innenstadt. Die internationale Theatergruppe der Universität Tübingen hat dort, im Rahmen des Performance-Festivals »Echt Jetzt!«, begonnen, ihr kurzes Stück zu spielen. Aber die kreativen jungen Menschen, die ihr Auslandsstudium in Tübingen verbringen und gemeinsam in einem Theaterkurs Spielszenen in deutscher Sprache entwickelten, müssen abbrechen. Zu laut, zu unermüdlich läutet die Tübinger Stiftskirche zur vollen Stunde. Fünf Minuten vergehen, die Kirche läutet immer noch. Schließlich beginnen die Spielerinnen und Spieler der internationalen Gruppe aus Protest gegen das Geläut ein Lied zu singen: »Frère Jacques, Frère Jacques … Sonnez les matines… Ding ding dong, ding ding dong!« Und siehe da: Das Kirchengeläut verstummt.

Das internationale Performance-Festival »Echt Jetzt!« begann am Mittwoch auf dem Reutlinger Marktplatz, endet am Sonntag mit einem großen Finale im Tübinger Sudhaus. Das Festival wird organisiert vom Theaterpädagogik Zentrum Baden-Württemberg mit Sitz in Reutlingen. Zum sechsten Mal findet es statt, bespielt eine ganze Anzahl an Orten in Reutlingen und Tübingen, lässt, mitten im Alltag, Situationen, Bilder entstehen, die in ihrer Einzigartigkeit, Vieldeutigkeit und Poesie im Gedächtnis der Menschen bleiben, die vorübergehen, stehen bleiben, zuschauen – auch auf der Neckarinsel am Samstagnachmittag.

Europa und die Parkbank

Dort begannen die Auftritte der Performancekünstler bereits zur Mittagszeit, dort war Figurentheater zu sehen, trieben theatralische Objekte über den Neckar, trat das Tanztheater Tübingen auf, das Junge LTT, das Royal African Ballet mit Straßenkindern und -jugendlichen aus Bamako in einer spektakulären Show. Das Theater Tacklack spielte das Stück »Europa verteidigen« von Konstantin Küspert – Spieler in schwarzen Anzügen mit ausgefalteten Zeitungen grollten der EU und erstarrten zur Pose – und die TPZ Forumtheatergruppe holte ihr Publikum ab zum interaktiven Spiel.

In ihrem Stück »Mein Park meine Bank mein Recht« geht es um eine Situation, wie sie sich täglich überall zutragen könnte: Da treffen Menschen aufeinander, rechtsgesinnte Deutsche und Menschen mit Migrationshintergrund, im öffentlichen Raum, die Situation eskaliert, es kommt zu Gewalt. Immer wieder beginnt die Truppe dieses Stück aufs Neue, fordert Zuschauer dabei auf, in die Handlung einzugreifen, an die Stelle einer Figur des Spiels zu treten, ihm eine andere Richtung zu geben – eine Form des Theaters, die von Augusto Boal, einem brasilianischen Regisseur und Theoretiker, entwickelt wurde und die auch in Tübingen das Eis bricht, das Publikum aktiviert.

Gao Xiang aus Kunming in China steht unterdessen am Neckarufer und malt. Auf transparenten Folien, gehängt in einem Rahmen, hat er ein buntes Bild der Tübinger Altstadt gemalt, so wie sie am Neckar leuchtet. Ein anderes Bild, an dem er noch arbeitet, zeigt eine dunkle Masse, ein Gebirge aus Pinselstrichen, und die Figur einer Frau an ihrer Spitze. Sie steigt auf, erklärt der Künstler, sie hält Ausschau – »Wo hin?« ist das Motto, das sich das Festival in diesem Jahr gegeben hat. Gao Xiang war mehrere Male schon in Tübingen zu Gast, stellte schon beim Künstlerbund Tübingen aus. »Für mich«, sagt er über sein Bild, »ist das ein Experiment.« Die Figur einer einsamen Frau erscheint in vielen seiner Gemälde – hier ersteigt sie den dunklen, mächtigen Berg, um nach der Zukunft zu schauen, nach Möglichkeiten für das nächste Leben.

Schwarze Federn für den Fluss

Auf der gegenüberliegenden Seite der Neckarinsel hat indes eine Performance von Chakkrit Chimnok und Pattree Chimnok begonnen. Früher am Nachmittag performten dort die philippinischen Künstler Boyet de Mesa und Rogger Basco. Chakkrit Chimnok und Pattree Chimnok stammen aus Chiang Rai, Stadt und Provinz in Thailand, am Fluss Mae Nam Kok gelegen. Umweltfragen spielen für sie eine immer größere Rolle. Das Künstlerpaar setzt dem ein Spiel entgegen, das wie ein seltsam archaisches Ritual anmutet: Er geht zum Fluss, holt Wasser mit einer Kanne, gießt das Wasser auf die Erde unter dem Baum, an dem sie spielen, gießt es aus entlang seiner Wurzeln, schüttet es sich über den Kopf. Sie steht nahebei und beginnt, ein rotes Tuch in schmale Streifen aufzutrennen. All dies schweigend, konzentriert.

Chakkrit Chimnok schließlich wird das rote Band, das so entsteht, aufnehmen, wird den Ständer mit den flackernden Kerzen, der unterm Baum steht, aufnehmen, wird ihn hochhalten, während er langsam in den Fluss steigt, der an der deutschen Stadt Tübingen vorbeifließt. Er hält den Kerzenständer höher, er selbst blickt nur noch knapp über die Wasseroberfläche. Pattree Chimnok derweil hält schwarze Federn in ihren Händen, steckt sie vor sich in den Boden, füllt mit ihnen ihren Mund, übergibt sie einigen der vielen Menschen, die sich versammelt haben, um diese seltsam bezwingende, rätselhafte Handlungsfolge zu betrachten. (GEA)