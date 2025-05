Ehrgeiziges zum Jubiläum: Sinfonieorchester Neckar-Alb in Kusterdingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. Ein Jubiläum ist es wert, mit etwas Bedeutendem gefeiert zu werden. Genau dies haben sich wohl die Verantwortlichen beim Sinfonieorchester Neckar-Alb (SinfoNeA) gedacht, als sie zum zehnjährigen Bestehen des Ensembles eine Sinfonie von Gustav Mahler aufs Programm setzten. Doch gemach, hören wir, was das Orchester selbst dazu sagt.

Eingeleitet wurde das erste der beiden Frühlingskonzerte des Orchesters am Samstagabend in der Kusterdinger Festhalle nämlich mit einer Erläuterung. Die Stückauswahl gründe in dem Versuch, alle Facetten des Orchesters aufzuzeigen, hieß es da: mal die Bläser alleine, dann die Streicher alleine – und zum Schluss alle zusammen in der gewaltigen Mahler-Sinfonie Nr. 1. Der einzigen seiner Sinfonien, die für Laienorchester »gut spielbar« sei.

Facetten des Orchesters

Nun also der Bläser-Beginn, ergänzt durch zwei Streicher, mit dem vierten Satz von Antonin Dvoráks Bläserserenade op. 44. An diesen Satz, der vor witzigen Einfällen sprüht, mit Volksmusikeinschlag, gingen die Musiker voller Lust heran. Klarinette und Oboe spielten sich zu, fielen sich keck ins Wort, Dirigent Michael Braunger kitzelte all das Schwungvolle, alle Facetten heraus.

»Zwei elegische Melodien« op. 34 von Edvard Grieg waren hernach das musikalische Objekt für die Streicher. Warm strömende Linien, mit viel Empfindung und Vibrato gespielt, und selbst bei kleinen Unebenheiten war eine immense Empfänglichkeit für den Charakter der Musik vorherrschend, eine schöne Mit-Empfindung. Und noch schnell das große Orchester vor der Pause, mit einem »Slawischen Tanz« von Antonín Dvorák, der in all seiner Gelöstheit musiziert wurde. Das Erspüren von kleinsten Verzögerungen des Dirigenten und ein gutes Miteinander wurde bereits hier hörbar.

Erwachen der Natur

Dann jedoch das große Projekt nach der Pause: Mahlers monumentale Sinfonie Nr. 1. Es war erstaunlich zu hören, wie freudvoll sich alle Musiker in diesen ganz eigenen Klangkosmos versenkten, wie gleichsam das ganze Leben in all seinen Facetten gezeichnet wurde, in tiefsten Tiefen und höchsten Höhen. Der fahle, schläfrige Beginn, die allmählich erwachende Natur, erste Vogelrufe; dann das Volkstümliche des zweiten Satzes, der Trauermarsch des dritten: All dies war durchdrungen von Braungers greifbarer Art, das Orchester zu packen, mitzureißen, es durch all die Sprünge und Gegensätze zu führen und die Musiker auch zum eigenen Erleben zu begleiten.

Der wahnwitzige Schlusssatz diene nochmals als Beispiel für die Arbeit des Orchesters. Hier lebten Aufschrei, Ekstase und Wucht neben ruhigen Momenten. Die Musiker überlieferten sich diesem Wechselbad der Gefühle ganz und gar, sie griffen in die Vollen, schwangen sich in irrationale Höhen, sodass einen immer wieder das Gefühl eines emotionalen Staus ereilte, ein Stau, der sich entladen möchte.

Rauschhaftes Finale

Mit viel Liebe wurden auch die schönen Melodien berücksichtigt, und die kleinen Gesten und Motive wurden nicht verschleppt, sondern blitzten immer wieder deutlich auf. Auch den theatermäßigen Anweisungen Mahlers wurde mit Vergnügen nachgegangen: in die Luft gestreckte Schalltrichter oder die aufstehende Hörnergruppe.

Ein wahrhaft berauschtes Ende, würdig für solch ein Jubiläum und mit viel Anerkennung und Wohlwollen vom Publikum aufgenommen, zu Recht. (GEA)