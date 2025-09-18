Dunkle Helden: Das Takt Bizarre Festival feiert in Reutlingen die Düsternis

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Dark Wave ist ihre Leidenschaft: Seit 2018 veranstalten Matthias Günzler und Andi Stahl im franz.K das Takt Bizarre Festival. Und haben Reutlingen damit fest im Kalender der Düsterfans verankert. Im Musikmagazin »Sonic Seducer« rangiert das Takt Bizarre gar zwischen Wacken und dem Wave-Gotik-Treffen Leipzig (WGT), wie Stahl anhand eines Screenshots dokumentiert.

Das ist nun eher ein kurioser Zufall, und mit dem Massenkommerz à la Wacken und WGT haben die Takt-Bizarre-Macher wenig am Hut. Aber dass ihr kleines, dunkles Festival Fans bis hin nach Thüringen und aus dem Ausland lockt und inzwischen die Bands von sich aus anfragen, das freut die beiden Musikverrückten doch.

Zurück aus der Versenkung

Für die schon siebte Ausgabe am Samstag, 25. Oktober, haben sie eine Mischung aus nationalen und regionalen Acts zusammengestellt. Immer wieder schaffen sie es, Gruppen zu präsentieren, die nach Jahren aus der Versenkung zurückkehren.

Diesmal trifft das auf den Headliner Klangstabil zu. Das Duo aus Elektronik-Frickler Maurizio Blanco und Vokalist Boris May hatte mit innovativen Klangschichtungen und emotionalen Texten die Fans elektrisiert, ehe es für Jahre von der Bühne verschwand. Sänger Boris May hat Wurzeln in Reutlingen, lebt inzwischen in Norwegen. Das Duo war auf großen Festivals unterwegs, ehe es seine siebenjährige Auszeit nahm. Nun sind sie wieder unterwegs – und haben Reutlingen auf ihren Tourplan gesetzt. »Da kommen sicherlich viele alte Freunde von früher«, freut sich Günzler.

The Minimal Trees stellen beim Takt Bizarre ihre neue Platte vor. Foto: PR The Minimal Trees stellen beim Takt Bizarre ihre neue Platte vor. Foto: PR

Nicht weniger Kult in der Szene ist das Duo FIX8:SED8 aus Wiesbaden. Der Bandname ist ein Kürzel aus der Psychiatrie für »Fixated/Sedated« und bezeichnet, dass ein Patient festgeschnallt und mit Medikamenten ruhiggestellt wird. »Beeinflusst von kanadischen Bands wie Skinny Puppy und Front Line Assembly hat Mastermind Martin Sane seinen unverkennbaren Stil entwickelt, der zwischen dunkler elektronischer Härte und packender Eingängigkeit oszilliert«, schreiben die Festivalmacher. Über Klangcollagen, in denen Industrielles ebenso auftaucht wie Chorgesang, legt Sane seine Spoken-Word-Passagen, die an die frühe Ära von Anne Clarke erinnern. Themen sind Krieg, Traumata und Psychiatrie, der Auftritt sei ungeheuer eindringlich, so Andi Stahl. Zudem hätten FIX8:SED8 eine aufwendige Bühnenshow mit Video-Einspielungen.

Beats aus dem Computer

Insgesamt ist die Ausgabe stark elektrolastig. Das Schlagzeug kommt bei allen aus dem Synthesizer, die Harmonien auch. Nur bei der Stuttgarter Cold-Wave-Band The Minimal Trees ist neben Vocals und Elektronik noch eine Gitarre im Spiel. Was daran liegt, dass die Gruppe sich auf 80er-Dark-Wave bezieht – damals war die Kombi von Elektronik und Gitarre Standard. Im franz.K stellen sie ihr neues Album vor.

Die Local Heroes von Plastikstrom mischen beim Festival in Reutlingen mit. Foto: PR Die Local Heroes von Plastikstrom mischen beim Festival in Reutlingen mit. Foto: PR

Das wollte eigentlich auch Matthias Günzler mit seinem Duo Plastikstrom machen, doch die Aufnahmen verzögerten sich. Die neue Songsammlung kommt nun erst 2026 raus, beim Festival mischen die Local Heroes aus Reutlingen und Nürtingen trotzdem mit. Das Duo verbindet minimalistischen Dark-Electro mit Punk-Einflüssen und Electronic Body Music (EBM).

Festivalinfo Das Takt Bizarre Festival ist am Samstag, 25. Oktober, im franz.K in Reutlingen, Beginn ist um 20 Uhr. Es spielen die Gruppen Klangstabil, FIX8:SED8, Plastikstrom und The Minimal Trees. (GEA)

www.franzk.net

Durch Zufall ist es eine männerlastige Ausgabe geworden – einzige Frau im Feld ist Nicole von The Minimal Trees. Für alle, die nach vier Acts noch immer zuckende Beine haben, gibt es eine Aftershow-Party, um im Dunkeln weiterzutanzen. (GEA)