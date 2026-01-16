Dreiviertelblut: Dialekt und Jazz-Soli im Reutlinger franz.K

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Mit einer grandios-wilden Mischung aus bayrischer Dialektphilosophie, jazzigen Instrumentalsoli und eingängigen Melodien begeisterten Dreiviertelblut am Donnerstag 250 Zuhörer im Reutlinger franz.K. Hinter der vor allem durch die TV-Filmmusiken zu zahlreichen bayrischen Heimatkrimis und dem Intro zur TV-Serie »Oktoberfest 1900« bekanntgewordenen Band stecken der Bad Tölzer Sebastian Horn, der 1999 mit der englischsprachigen Band Bananafishbones zwei Charterfolge hatte (»Come To Sin« und »Easy Day«) und der Münchner Professor für Filmmusik-Komposition Gerd Baumann. Baumann ist außerdem Gitarrist und Produzent von Konstantin Wecker. Baumann gründete 2011 mit dem Ex-Bayernprofi Mehmet Scholl das Musiklabel, bei dem Dreiviertelblut heute noch sind, und war mehrere Jahre Komponist des Singspiels zur Starkbierprobe auf dem Nockherberg.

Auf der Livebühne verstärkt sich das Duo durch fünf studierte Jazz-Musiker. Das sind Dominik Glöbl an Trompete und Flügelhorn, Flurin Mück am Schlagzeug, Benny Schäfer am Kontrabass, Luke Cyrus Goetze an Gitarre und Lapsteel-Gitarre und Florian Riedl, der zwischen Bassklarinette, Klarinette und Moog-Synthesizern wechselt. Dazu spielt Baumann Gitarre und Banjo und übernimmt bei einigen Stücken Gesangsparts, während Horn der Hauptsänger der Band ist.

Textsicheres Publikum

Auf der Reutlinger Bühne bewies das Septett, dass aus einem Genre mit X (Neue Volxmusik) noch lange kein Satz mit X werden muss. Das Reutlinger Publikum bewies im Gegenzug, dass schwäbische Zungen durchaus in der Lage sind, oberbayrische Texte äußerst textsicher mitzusingen, was sie besonders bei den Wechselgesängen von »Wos übrig bleibt« - dem Intro von »Oktoberfest 1900« - taten. Die Band, die nur selten außerhalb Bayerns und Österreichs tourt und zum ersten Mal in der Achalmstadt gastierte, äußerte sich positiv überrascht von den Reutlingern.

Sebastian Horn von Dreiviertelblut. Foto: Martin Zimmermann

Das Alleinstellungsmerkmal von Dreiviertelblut sind die zahlreichen virtuos umgesetzten Stimmungs- und Tempowechsel. Viele Lieder beginnen düster-melancholisch, etwa mit den Gedanken eines Handwerkers, der vor sich hin sinniert, während er an einem langen Winterabend in seiner Werkstatt vor sich hin schnitzt, doch dann plötzlich beginnt ein Bläsersolo, dass im Stil des Balkan-Jazz zunächst langsam, dann aber immer wilder Fahrt aufnimmt und plötzlich tanzbar wird. Das Leben auf dem Land ist zwar manchmal hart, aber manchmal auch schön.

Mit dem musikalischen Rat aus »Deifedanz«, das jene, die mit dem Teufel tanzen, gute Schuhe brauchen, neigte sich das Konzert nach fast drei Stunden dem Ende zu. Mit der Frage, ob das Paradies im Himmel ist, entließen Dreiviertelblut ihr Publikum in die Reutlinger Winternacht. (GEA)