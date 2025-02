Der Musikvermittlungsklassiker »The Young Person’s Guide to the Orchestra« von Benjamin Britten stand im Mittelpunkt des jüngsten »Sonntags um elf«-Konzerts der Württembergischen Philharmonie in der Reutlinger Stadthalle. Moderatorin Karin Meissl brachte Orchestermitglieder zum Plaudern und das Publikum zum Mitmachen.

Musikerinnen und Musiker der Württembergischen Philharmonie im »Sonntags um elf«-Konzert. Foto: Christoph B. Ströhle Musikerinnen und Musiker der Württembergischen Philharmonie im »Sonntags um elf«-Konzert. Foto: Christoph B. Ströhle

