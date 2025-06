Die Utopie in der Glaskugel: Stereolab im Club Manufaktur Schorndorf

Bitte aktivieren Sie Javascript

SCHORNDORF. Stimmen im Saal der Manufaktur Schorndorf fordern am Donnerstagabend: »French Disco!«. Es spielen Stereolab, eine französisch-britische Avantgarde-Pop-Band, berühmt in den 1990er-Jahren. »French Disco« ist ihr bekanntester Song, eine Hymne, mit Zeilen wie: »Acts of rebellious Solidarity can bring Sense in this World«, gefolgt von dem Ruf »La Resistance!«. Widerstand ist eine Sache des Alltags, Alltag ist Kampf, ein Ringen um Solidarität, Integrität, Schönheit. Nach vielen Rufen aus dem Publikum blickt sich Lætitia Sadier um, sucht nach dem Urheber und weist lachend auf die Tür.

Stereolab spielen »French Disco« nicht an diesem Abend. In Deutschland trat die Band zuletzt vor drei Jahren auf. In Schorndorf, in Baden-Württemberg also, stand sie zuletzt 2008 auf der Bühne. Im Jahr darauf verkündeten Stereolab ihre vorübergehende Auflösung. Seit 2019 geben sie wieder Konzerte – und Ende Mai erschien mit »Instant Holograms on Metal Film« zum ersten Mal seit 15 Jahren ein Album mit neuer Musik.

Melodie und Theorie

Stereolab bestehen im Kern aus dem Briten Tim Gane und der Französin Lætitia Sadier. Beide waren ein Paar. »Emperor Tomato Ketchup« (1996) wurde zum größten Erfolg, noch ganz verwurzelt im LoFi-Gitarren-Sound jener Zeit. Über ihn legten sich alle erdenklichen Klangspielereien – Schnurren, Piepsen, elektronische Geräusche und Melodien, hervorgebracht von neuen und alten Instrumenten – und Lætitia Sadiers sehr eleganter, verführerischer Gesang in Englisch oder Französisch, der in schwebendem Ton Satzbrocken aus den Theoriebergwerken von Feminismus, Marxismus, Poststrukturalismus vortrug: utopisches Spielmaterial, so sehr wie die musikalischen Versatzstücke.

Später weiteten Stereolab das Klanguniversum aus ins Unendliche: Ihre Musik wurde zu einem Schwamm, der in der Lage schien, alles in sich aufzunehmen – Punk, Pop, Bossa Nova, Neue Musik, Aleatorik, Easy Listening, Rock ’n’ Roll. Selbst Country und Blues konnte, wer mit Fantasie die Ohren spitzte, in ihrer motorisch blinkenden Glaskugel wiederfinden – fein zermahlen zu tanzenden Partikeln. »Sound Dust« war der Titel eines Albums von 2001. Ständig an Bord bei den Produktionen waren Musiker wie Sean O'Hagan von den High Llamas oder Jim O‘Rourke aus Chicago.

Sängerin mit Posaune

In Schorndorf nun ist es die wiederum zu einem Quintett geschrumpfte Band, die auf die Bühne kommt. Sadier, zur Rechten, im luftigen langen Kleid, öfter mit E-Gitarre, manchmal auch ohne, dominiert das Geschehen. Tim Gane, ganz links, nur mit Gitarre, bleibt gewohnt im Hintergrund, dabei gut hörbar – ein ausuferndes Stück, in dem beide ihre Instrumente mit schwelendem Stakkato, Feedbacks, grellen trancehaften Improvisationen spielen, wird zu einem Highlight des Abends, der unentwegt Brücken schlägt vom neuen zurück zum frühesten Material der Band. »Miss Modular« ist ein Klassiker, der augenblicklich ins Ohr geht; »Melody is a Wound«, ein neues Stück, sagt Lætitia Sadier spöttisch an als »Capitalism is a Wound«. Wunderbare Melodien führen durch Stereolabs Labyrinth; setzt Sadier aber die Posaune an, fügt sich ein zitternder, fremder, geräuschhafter Klang ein. Mehr exotisch-melodische Stücke als je haben Stereolab 2025 zu bieten, ihre Rhythmen bleiben zackig, scharf akzentuiert. Vor 17 Jahren beendeten sie ihr Konzert mit einer Wand aus Gitarrenlärm – nun stehen zwei fast schon ruhige futuristische Chansons an seinem Ende. (GEA)