Die Band Walter Subject lädt zum »Walter Who? Rumble« ins Reutlinger franz.K

REUTLINGEN. Schon lustig, wenn gestandene Männer nochmal Volljährigkeit feiern. Die Reutlinger Rockband Walter Subject nämlich wurde vor 18 Jahren gegründet. Was beim zwölften »Walter Who? Rumble« am 31. Januar im franz.K gefeiert wird. Denn bereits lange vor der Band-Volljährigkeit hat sich das Reutlinger Quintett sein eigenes Rockfest-Format gebastelt, das nun immer am letzten Januarwochenende zelebriert wird.

Wie üblich haben sich Sänger Marc Ruff, die Gitarristen Manuel Randecker und Dominik Prause, Schlagzeuger Udo Neugebauer und Bassist Fabian Fetzer für die Sause was einfallen lassen. Verraten sei, dass es Bier in Walter-Subject-Dosen gibt, der Rest bleibt Überraschung. Außer dass man wieder Currywurst für den guten Zweck mampfen darf. Mit dem Erlös setzt sich die Kohlberger Initiative Asha 21 für bessere Lebensverhältnisse in Nepal ein.

Probenraum-Kollegen

Zum Konzept gehört der Auftakt durch eine befreundete Band. Diesmal sind es die Kollegen aus dem gemeinsamen Probenraum in der ehemaligen Wagner-Fabrik: Lights of Orion. Sängerin Claudia Ruff ist die Frau von Walter-Subject-Frontmann Marc Ruff. Vormals nannte sich die Gruppe Bambus Orion und trat mit eigenen Songs auf. Nun spielt sie Arrangements von 80er-Hits, das verspricht unterhaltsam zu werden.

Danach sind die Volljährigkeits-Jubilare dran, die gerade an einem neuen Album basteln. Sieben neue Songs sind schon fertig und werden nun vor Publikum getestet. Dazu gibt's Highlights aus den drei bisherigen Alben »We are the Subjects«, »Just Dance« und »Signals«. Dem Auftritt schließt sich wie immer eine Party an – DJ Mike Ryser ist dabei bereits Stammgast.

Saitenriss zum Auftakt

Weil das Feilen an neuen Songs im Vordergrund steht, hat man die Live-Auftritte zuletzt stark zurückgeschraubt. Gelegenheit, auf die Bandgeschichte zurückzublicken. Zum Beispiel auf den allerersten Auftritt, noch im Gründungsjahr 2007, in der Reutlinger Zelle. Als dem Bassisten, damals noch Christoph Kluck, eine Saite riss. Worauf ihm kurzerhand der Musiker einer anderen Band sein Instrument reichte.

Ein zweites Mal ist man in der Zelle nicht aufgetreten, dafür regelmäßig vor Weihnachten in der Kaiserhalle. Wo der Andrang mit den Jahren solche Ausmaße annahm, dass irgendwann eine verärgerte Menge vor der Tür bleiben musste. Weshalb man mit der Präsentation des ersten Albums 2013 ins franz.K zog. Woraus dann das »Walter Who? Rumble« wurde.

Auftritt beim Southside

Zuvor hatten die Jungs 2012 den Band-Contest der Schwäbischen Zeitung in Biberach gewonnen. Was ihnen einen Auftritt beim Southside-Festival bei Tuttlingen bescherte. Zwar auf einer Nebenbühne im Zelt und am frühen Nachmittag, aber das Erlebnis blieb unvergesslich. Überhaupt das Jahr 2012: Da reiste man für zwei Auftritte sogar nach England. Und nahm im renommierten Studio von Siggi Bemm in Hagen das erste Album auf.

Jahre später gewann die Band einen weiteren Contest, diesmal von der Fürstenberg-Brauerei in Donaueschingen veranstaltet. »Unser Ziel war der dritte Preis«, erzählt Schlagzeuger Neugebauer, weil dieser in einer Palette Bierkästen bestand. Um ihn zu sichern, karrten die Reutlinger einen Haufen Fans im Reisebus in die Baar-Metropole, mit der Instruktion: Vor der Bühne abgehen von der ersten Sekunde. Die Menge tat wie geheißen, worauf nicht der dritte, sondern der erste Platz heraussprang. Was einen Auftritt beim Zelt-Musik-Festival Freiburg (ZMF) eröffnete. Die Bierpalette wurde trotzdem geliefert: Gar zu eindringlich hatte Sänger Marc Ruff bei der Nachfeier mit dem Fürstenberg-Geschäftsführer über den entgangenen Gerstensaft geklagt.

Konzertinfo Das »Walter Who? Rumble« ist am Samstag, 31. Januar, um 21 Uhr im franz.K. Es spielen die Bands Lights of Orion und Walter Subject, danach ist After-Show-Party mit DJ Ryser. (GEA)

www.franzk.net

Kurios auch, dass man ausgerechnet an dem Wochenende das Studio der Guano Apes in Hannover für eigene Aufnahmen antestete, als in der Stadt die damalige Kanzlerin Angela Merkel zu 30 Jahren deutscher Einheit sprechen sollte. Sämtliche Gullydeckel waren verplombt, der Militärische Abschirmdienst kontrollierte jeden Strohhalm, als ein verdächtiger Kleintransporter mit fünf teils bärtigen Männern angefahren kam und in einem Hinterhof verschwand ... Für den Rest des Wochenendes hatte man staatliches Sicherheitspersonal an den Hacken.

Die Corona-Phase überstand man mit der Produktion des Albums »Signals«. Danach war der Auftritt beim Jubiläum des Reutlinger BMX-Vereins ein Highlight, wobei ein actionreiches Video raussprang. Nun gewinnt das nächste Album Konturen. Es wird wohl schneller und härter als das stilistisch wunderlich vielfältige »Signals«. Mal sehen, bis wann es fertig wird. (GEA)