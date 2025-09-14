Die Banalität und das Grauen: »Mutters Courage« im Tübinger Zimmertheater

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. »Guten Abend, Tübingen«, sagt Thomas Bockelmann, als er die Bühne betritt. Nur das. Und schlüpft sofort in die Rolle, die er sich für seinen Einstand als Tübinger Zimmertheater-Intendant ausgesucht hat. Die des in Budapest geborenen britischen Drehbuchautors, Schauspielers, Sprechers, Schriftstellers, Übersetzers, Dramatikers und Theaterregisseurs George Tabori (1914-2007) in dessen Stück »Mutters Courage«.

Es ist dies die Rolle des Sohnes George, der sich an seine Mutter Elsa Tabori erinnert. Die dann auch prompt mit auf der Bühne steht - in Gestalt der Schauspielerin Sigrun Schneider-Kaethner. Mit ihr hat Bockelmann das Stück, in seiner Inszenierung, schon vielfach gespielt. Am Staatstheater Kassel etwa, in New York oder auch Los Angeles. Und nun im Tübinger Theatergewölbe in der Bursagasse. Nicht weit von dem Haus, in dem Theodor Dannecker, SS-Hauptsturmführer und einer der engsten Mitarbeiter Adolf Eichmanns, aufwuchs. Eines Mannes, der in die Deportation der jüdischen Bevölkerung Ungarns involviert war.

Bockelmann setzt ein Zeichen

Mit der Aufführung von Taboris Stück setzen Bockelmann und Schneider-Kaethner ein Zeichen. Dafür, dass man Geschichte nicht mal eben »hinter sich lasen kann«, wie manche sich das in Bezug auf den Holocaust wünschen. Taboris Stück legt den Finger in die Wunde. Denn erzählt wird die wahre Geschichte der Jüdin Elsa Tabori, die 1944 in Budapest auf der Straße verhaftet und mit über 4.000 anderen Menschen in Viehwagen gesteckt wird, um nach Auschwitz deportiert zu werden. Die überlebt und von ihrer wundersamen Rettung erzählen kann. Gleichwohl mit dem Gefühl der Überlebensschuld, weil sie anderen nicht helfen konnte.

Da ist diese verbürgte und gleichzeitig unwirklich erscheinende Szene im Stück, in der Elsa Tabori im Zug zurück nach Budapest sitzt, eine warme Suppe essend, während die anderen Deportierten im ursprünglich auch für sie bestimmten Zug in den sicheren Tod fahren. Ein SS-Offizier hat sich so überrascht über ihre Courage gezeigt, dass er sie in die Freiheit entlässt. Sie hat ihm gegenüber behauptet, einen Schutzpass des Roten Kreuzes zu besitzen, der es verbiete, sie zu deportieren.

Groteske und slapstickhafte Momente

Das Stück hat groteske und slapstickhafte Momente. Eine schwarze Komödie, die weder die Banalität noch das Grauen ausspart. Aber auch liebevolle Momente zwischen Mutter und Sohn Tabori zulässt. Auf der von Pia Janssen eingerichteten Bühne, mit den Kostümen von Ursina Zürcher und der Musik von Erich Radke ist das von Sigrun Schneider-Kaethner und Thomas Bockelmann berührend gespielt. In einem dem Erzählten angemessenen Wechsel der Tonalität. Vom Publikum, nie vordergründig, Einfühlung und Haltung einfordernd. Eine stete Verfeinerung der Sensoren. Antennen für Menschlichkeit.

Die Inszenierung lässt dem Publikum Raum, diese »oral history« auf sich wirken zu lassen. Ihr gelingt es, mit Würde das Schicksal derer zu vergegenwärtigen, die von den Nazis und ihren Schergen so würdelos behandelt werden. Ein Thema ist bei Tabori, der 1972 kurz Intendant am Tübinger Zimmertheater war, aber immer auch das Wegschauen. Wie leicht es ist, Menschen zu kategorisieren, um ihnen die Menschenwürde abzusprechen.

Die zarten, aufwühlenden und grotesken Momente wirken am Premierenabend im mit Honoratioren gefüllten Zimmertheater lange nach. Das Stück steht weiter auf dem Spielplan. (GEA)

