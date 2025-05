»Deutschländle« in Manhattan: Maria Nikolai stellt in Metzingen ihr neues Buch vor

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. In einer exklusiven Vorpremiere stellte Bestseller-Autorin Maria Nikolai im Luna-Filmtheater in Metzingen ihren neuen Roman »Little Germany – Der Duft der Neuen Welt« (Penguin Verlag) vor. Die Schriftstellerin ist durch ihre erfolgreichen Reihen um die Schokoladenvilla und die Bodenseesaga bekannt geworden. Während sie als Schauplätze ihrer bisherigen Bücher den Bodensee und Stuttgart wählte, zieht es die Autorin mit ihrer neuen Buchreihe »Little Germany« über den Atlantik in das New York der Jahrhundertwende.

Das Publikum im gut besuchten Kino erlebte eine multimediale Lesung, die mit historischen Fotos, kurzen Filmausschnitten und Hörbuchpassagen über das Leben der Auswanderer um 1900 einen atmosphärischen Eindruck vermittelte. Mit dem 5. November 1901 beginnt die Präsentation. Ein Foto zeigt den Schnelldampfer Kaiser Wilhelm kurz vor seiner Abfahrt von Bremerhaven nach New York. An Bord befinden sich zwei junge Frauen, die unterschiedlicher kaum sein könnten: Lissi, ein schwangeres Dienstmädchen aus Stuttgart, und Julia von Varrell, die vor ihrem Ehemann Frederick flieht. Sie überstehen gemeinsam die sechstägige Überfahrt im engen, stickigen Zwischendeck. Zwischen den beiden Frauen entwickelt sich eine ganz besondere Freundschaft.

Rezeptbuch der Großmutter im Gepäck

In Manhattan im Stadtviertel »Little Germany«, das auch liebevoll »Deutschländle« genannt wird, finden sie schließlich ein neues Zuhause. Hier betreiben deutsche Einwanderer Brauereien, Metzgereien und Bäckereien. Es ist ein Stück alte Heimat in der Neuen Welt. Lissi hat ein Rezeptbuch ihrer Großmutter im Gepäck. Mit ihren süßen »Swabian Pretzels« betreiben sie ihr Auskommen und backen für die besten Kreise.

Wie viel echte Geschichte in Maria Nikolais Roman steckt, zeigt ein Blick hinter die Kulissen ihrer Recherchen. Schon während der Arbeit an der »Schokoladenvilla« reifte in ihr der Wunsch, sich mit dem Thema Auswanderung zu beschäftigen. Jahre später stieß sie im Deutschen Auswandererhaus in Bremerhaven auf ein altes Foto: Darauf ist eine junge Frau mit einem Kind auf dem Arm zu sehen. Diese inspirierte sie zu ihrer Figur Lissi.

Angeregt durch Fotos

Außerdem gab die Metzinger Autorin mit historischen Fotos einen Einblick in die damalige New Yorker Zeit. Es gab die »White Wings«, weiß gekleidete Straßenkehrer, oder die »Visiting Nurses«, die über die Dächer der Stadt zu ihren Patienten kletterten. Zwei Jungen auf einem Foto dienten als Vorlage für die Romanfiguren Giovanni und Bernardo. Es sind Straßenjungen, die Lissi und Julia in ihrem neuen Leben begegnen.

Für den Handlungsstrang um Julia von Varrells unglückliche Ehe reiste die Autorin nach Niedersachsen in die Nähe von Hannover. Dort liegt das Rittergut Eckerde I, das sich seit über 500 Jahren im Besitz der Familie von Heimburg befindet. In persönlichen Gesprächen mit den heutigen Gutsbesitzern fand sie die Kulisse für das Leben von Julia und Frederick. Eine Lesung auf dem Gut ist für dieses Jahr geplant.

Fortsetzung im Herbst

Mit dem Auftakt ihrer Buchreihe zu »Little Germany – Der Duft der Neuen Welt« ist Maria Nikolai ein fesselnder Roman über Auswanderung, Neuanfang und weibliche Solidarität gelungen. Sorgfältig recherchiert, beruht die Geschichte auf wahren Begebenheiten und verbindet historische Genauigkeit mit erzählerischer Kraft. Der zweite Band der Reihe, »Little Germany – Der Geschmack von Freiheit«, erscheint im Herbst dieses Jahres. (GEA)