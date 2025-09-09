Derwische in lichten Höhen: Straßenkunst-Festival in Straßburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

STRASSBURG. An diesem Samstagabend, sagen die Menschen in Straßburg, soll es etwas Besonderes geben auf dem Place Kléber, dem zentralen Platz ihrer Stadt. Seit Freitag schon findet das FARSe 2025 statt, das Festival des Arts de la Rue de Strasbourg, das Festival der Straßenkunst. Es feiert seine zehnte Ausgabe. Es begann als sommerliches Unterhaltungsprogramm, wurde auf Initiative von Künstlern erweitert und bringt in seinem zehnten Jahr mehr als 50 Performances von Theater, Tanz, Zirkus und Musik in die Stadt. Der Samstagabend aber, heißt es, soll etwas Besonderes werden. Ein Spektakel. Und das wird es auch. An diesem Abend blickt Straßburg hinauf in den Himmel über dem Place Kléber, in dem die Compagnie Gratte Ciel (zu Deutsch: Wolkenkratzer) »Tawa« aufführt, eine Show voller Licht und Farbe, Bewegung, Artistik, Musik. Ein Erlebnis von überwältigendem Ausmaß, ein Rausch.

Gratte Ciel gründeten sich 2005 in Arles und präsentierten ihr erstes Stück »Place des Anges« (Platz der Engel) weltweit – gewagte Luftakrobatik mit fantastischen Kostümen und Choreografien. Seither hat die Truppe sieben Stücke entwickelt, zwei weitere sind in Vorbereitung. Die Shows werden jeweils auf die Plätze ihrer Aufführung abgestimmt – Ziel ist es, über die »Besetzung von Raum und die Aneignung von Vertikalität in Form von monumentalen Installationen« zu einem neuen Blick auf die jeweilige Stadt einzuladen: »Wir stellen uns lebendige, organische und menschliche Fresken vor, große Luftbilder.« Die Compagnie besteht aus mehr als 70 Männern und Frauen, die künstlerisch und handwerklich arbeiten. Camille Beaumier und Stéphane Girard fungieren als künstlerische Leiter der Spektakel.

Die Kraft der Rituale

In Straßburg steht bei Tageslicht ein hoher Kran in einer Ecke des Place Kléber, der eine Plattform aus Metall hält. Es wird Nacht und das Gebilde beginnt zu leuchten. Ein Pavillon befindet sich unter ihm, in dem Musiker in archaischen Kostümen eine wild-perkussive Musik spielen. Auf dem Pavillon treten die Artisten auf. Eine Frau wird zuerst unter die schillernde Kuppel über dem Platz gezogen – sie hängt an ihren Haaren, ihrem Zopf, sie kreist dort, tanzt.

Nach 500 Kilogramm Konfetti: Gratte Ciel verabschieden sich. Foto: Thomas Morawitzky Nach 500 Kilogramm Konfetti: Gratte Ciel verabschieden sich. Foto: Thomas Morawitzky

»Tawa« will der Kraft volkstümlicher Rituale nachspüren. Auf sehr hohen Stangen rund um den Pavillon sitzen Menschen in Kostümen, die Hexen oder Derwische darstellen könnten – sie federn in weitem Schwung vor und zurück, während Rauch durchzuckt wird von grellen Farbenspielen. Neue Artisten steigen auf, die winzig klein wirken unter dem leuchtenden Ornament, das wie ein Raumschiff auf dem Platz sitzt. Artisten, die ihre Kunst weit über den Köpfen der Menschen zeigen.

»Tawa« endet mit einer gewaltigen Explosion. Drei Jahre zuvor waren Gratte Ciel bereits in Straßburg zu Gast und überschütteten den Place Kléber mit Federn – dieses Mal sind es 500 Kilogramm Konfetti, die den Platz in eine Wolke hüllen, eine Explosion aus Licht und Klang und flatterndem Papier, in dem das Publikum steht und staunt. Zurück bleibt jene Plattform, bis der Morgen kommt: ein leuchtendes Relikt, behangen nun mit Papierstreifen, eine Amöbe, die am nächtlichen Himmel zittert.

Blasmusik mit Tiergesichtern

Aber das ist längst nicht alles, denn das Festival der Straßenkunst geht weiter, auch am nächsten Tag, mit vielen kleineren Shows überall in Straßburg. Viele Künstler treten an mehreren Orten auf, wandern durch die Stadt, immer umringt von Publikum. Da sind Hurluberlus, die Band, die in wilden, komischen Tiermasken durch das Publikum zieht und ihre Musik spielt, mit Banjo, Posaune, Saxofon, Trompete, Horn. Da ist die Zirkustruppe Cie Le Guichet, die mit »Cailasse« die Geschichte eines Revoluzzers erzählt, der im Gefängnis sitzt und von der Freiheit träumt.

Maskierte Musikanten greifen an: Hurluberlus vor dem Straßburger Münster. Foto: Thomas Morawitzky Maskierte Musikanten greifen an: Hurluberlus vor dem Straßburger Münster. Foto: Thomas Morawitzky

Das Publikum erlebt Seiltänzer und Pantomime, begegnet einem Schrank am Wegesrand, dem Menschen entsteigen, die Klänge erzeugen und seltsame Texte vortragen. Es gibt ein philosophisches Kabarett, eine Slam-Show, ein Straßentheater, das eine »psychedelische Studie zum Thema Elternschaft« aufführt, bei der ein großer Teddybär mitspielt.

Der Platz vor der ehemaligen Tabakmanufaktur Straßburgs ist an diesem Tagen ein Künstlerdorf, ein Ort der Spiele und der sozialen Interaktion. Noch spät am Sonntagabend klingt Applaus aus vielen Straßen der Stadt. Den Auftritt der Gratte Ciel indes wird niemand, der ihn erlebt hat, je vergessen. (GEA)