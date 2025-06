Der Tanz schüttelt wieder die Knochen - beim Colours International Dance Festival

Tanz in dunklen Zeiten - die Hofesh Shechter Company gastiert mit »Theatre of Dreams«.

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Ganze drei Jahre statt der üblichen zwei dauerte die Wartezeit auf das bunte Tanzfestival im Stuttgarter Theaterhaus, es ist die fünfte Ausgabe seit der Premiere 2015. Der Vorverkauf läuft bestens, offensichtlich haben viele Zuschauer auf das Programm von Meinrad Huber und Eric Gauthier hingefiebert. Die beiden künstlerischen Leiter des Colours International Dance Festivals haben 15 internationale Produktionen eingeladen, darunter viele Deutschland-Premieren.

Zwei Uraufführungen tragen Gauthier Dance und die Gauthier Juniors selbst bei. Eines ist das Familienstück »Barker« des Hauschoreografen Barak Marshall, das in der Turnhalle des Theaterhauses von sechs rebellischen Untergebenen erzählen wird, die sich auf schräge Weise gegen ihre Herrschaft wehren und auf Freiheit hoffen. Die Eröffnungspremiere am 26. Juni heißt »Turning of Bones« und spielt auf das »Leichenwendfest« an, mit dem man in Malaysia die Knochen der Urahnen ausgräbt und mit ihnen tanzt. Akram Khan, der britisch-bengalische Geschichtenerzähler aus London, arbeitet seit Wochen mit den Tänzern von Gauthier Dance und beschäftigt sich, wie so viele seiner Kollegen, mit den dunklen Seiten, die die Menschheit derzeit so reichlich auspackt: Gewalt, Empathielosigkeit, Überleben.

Stars der Szene und neue Talente

Auch zwei andere der wichtigsten europäischen Choreografie-Stars kommen zum Festival: Hofesh Shechter, ebenfalls Artist in Residence im Theaterhaus, zeigt mit seiner eigenen Kompanie das dunkle Welttheater »Theatre of Dreams«, Sidi Larbi Cherkaoui bringt mit »Nomad« ein Stück über die Wüste, ihre Bedrohlichkeit und ihre grenzenlose Freiheit. Immer wieder thematisiert wird das Thema Umweltzerstörung, außerdem gibt es futuristischen Hip-Hop mit Botis Seva aus London, Avantgarde-Stepptanz mit der New Yorkerin Michelle Dorrance, die sympathischen Zirkusartisten von Gravity and Other Myths aus Australien oder die große alte Dame Marie Chouinard aus Kanada, die neben dem Theaterhaus auch in der Staatsgalerie tanzen lässt. Mehrere neue Namen sind auch dabei, Amala Dianor aus Frankreich etwa oder der Portugiese Marco da Silva Ferreira. Kurator Meinrad Huber ist bekannt für seine gute Spürnase, 2007 etwa holte er als Erster Shechter nach Deutschland.

Festivalinfo Beim Colours International Dance Festival gibt es im Theaterhaus Stuttgart vom 26. Juni bis zum 13. Juli Aufführungen. Das Begleitprogramm hat bereits begonnen. Alle Infos unter www.coloursdancefestival.com. (GEA)

Wie immer bei Colours geht es mit zahlreichen Mitmach-Angeboten, viele davon kostenlos, auch in die Stadt hinaus – nicht nur auf den Schlossplatz oder in die Wilhelma, nun auch in die Stadtteile, wo der unwiderstehliche Eric Gauthier alle einfängt, die Lust zum Mittanzen haben. Außerdem hat er in diesem Jahr Kontakte zu vielen anderen Stuttgarter Festen, Institutionen und Kunstgalerien geknüpft, von den Jazz-Open übers Kessel-Festival bis zum Trickfilm-Festival. Im Arthaus-Kino gibt es eine tolle Tanzfilm-Reihe mit jeweils passenden Gästen, dazu offene Proben, ein Jugendprojekt, Workshops und vor allem, gerade deshalb lieben so viele Tanzkompanien dieses Festival: die bunte, fröhliche Atmosphäre im Theaterhaus und seinem angrenzenden Hof. (GEA)