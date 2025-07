Der Songwriter, der niemals aufgibt: Thees Uhlmann in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Thees Uhlmann ist alleine gekommen, nach Tübingen, aber er hat mehr als nur eine Gitarre mitgebracht. Song für Song lässt er sich ein anderes, frisch gestimmtes Instrument reichen, wie er dort, in weißen Turnschuhen, blauer Jacke, blauer Basecap mit rotem Schild steht und durch die Jahre reist, Lieder singt, die er als Solo-Künstler oder mit seiner Band Tomte aufnahm. Lieder, die von einem seltsam alltäglichen Lebensgefühl erzählen.

Der erste Song, den Uhlmann singt, heißt »Danke für die Angst« und muss wohl eine Hommage sein an Stephen King, den Angstautor der amerikanischen Provinz, dessen Bücher mindestens eine Generation auch in Deutschland verschlang. Oder vielmehr: Ein Song, der davon erzählt, wie sehr diese Lektüre die Fantasie des Sängers beeinflusste, seine Ängste und Widersprüche spiegelte: »Und wenn du nicht weiter weißt, frag Stephen King.«

Mit Offenheit und Ironie

Thees Uhlmann wurde vor mehr als 51 Jahren in einer Kleinstadt im Landkreis Cuxhaven geboren. Mit 20 Jahren gründete er die Band Tomte, die sich 2010 auf unbestimmte Zeit beurlaubte. Uhlmann hat seither unter eigenem Namen drei Studio-Alben und zwei Live-Mitschnitte veröffentlicht. 2002 war er Mitbegründer des unabhängigen Musiklabels Grand Hotel van Cleef, auf dem sich seither mehrere Dutzend deutsche Musiker versammelt haben, sämtlich große kleine Namen der Szene um die altvertraute Hamburger Schule. Er hat ein Buch geschrieben, das verfilmt wurde und 2018 im LTT auf die Bühne kam: »Sophia, der Tod und ich«. Im Sudhaus hörte man ihn vor Jahren gemeinsam mit seiner Band – nun also steht er alleine da, unterhält umso besser, je später der Abend wird, mit immer größerer Energie, einer seltsam klaren Offenheit und zugleich jeder Menge Ironie und Erinnerungen an Auftritte, auch in Tübingen.

Der Platz des Tübinger Sommernachtskinos ist bestuhlt und nicht ganz gefüllt. Das wundert nicht, denn der Eintritt zum Konzert ist nicht billig. »Mir ist das egal«, sagt Thees Uhlmann. »Ich habe auch schon im Epple-Haus gespielt.« Als er dann fragt, wer denn dabei war beim Konzert von Tomte eben dort, rührt sich nicht einer. Viel später wird Thees Uhlmann das Haus, in dem er einst mit seiner Band spielte, noch einmal sehr loben: »Tübingen«, sagt er dann, »hat sich Architekten im Wert von 10 Millionen Euro geleistet, aber das auffälligste Haus in der Stadt ist noch immer das von den Punks!« Dafür gibt es kurzen, heiteren Applaus, und auch. als Uhlmann davon spricht, dass die Zeiten heftig seien. »Aber Aufgeben ist natürlich keine Option.«

Sanfte Ellbogenstöße

Thees Uhlmann Songs besitzen lapidaren Ohrwurmcharakter. Er spielt sie mit lockerem Schlag auf den akustischen Gitarren, mit größerer Finesse, wenn er zu elektrischen greift. Sie sind auch gespickt mit Anspielungen auf dies und das, auf Bücher, Fußballvereine, andere Songs, auf kollektiv Erlebtes. Uhlmann hat ihnen clevere Titel gegeben – er singt »Ich bin der Fahrer, der die Frauen nach Hip-Hop-Videodrehs nach Hause fährt«, er singt von »Junkies und Scientologen«. Er schaut ins Publikum und fragt, wer unter den Zuschauern die Mundharmonika spielen wolle, und prompt findet sich einer, der es auch kann. Thees Uhlmann schaltet ihn mit sanften Ellbogenstößen aus und an. Er singt am deutschen Lagerfeuer, er feiert den Rock ’n’ Roll und erfindet ihn so nebenher auf seine ganz eigene Weise neu. (GEA)