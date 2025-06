Der Musterschüler blickt die Erde an: Steven Wilson in der Porsche-Arena

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Steven Wilson kann polarisieren. Der Brite, geboren im November 1967 in London, gilt als Wunderkind des Neo-Progressive-Rock – ein Autodidakt, der sich über Jahrzehnte hin zum wichtigsten Vertreter dieser Szene hochgespielt hat. Er beherrscht den Umgang mit der Studiotechnik virtuos und hat unzählige Alben des klassischen Progressive-Genres neu abgemischt auf eine Weise, die Fans und Hörern im Allgemeinen die Ohren übergehen lässt. Dieser Schüler will alles noch viel besser machen als seine Lehrer.

In jüngeren Jahren verstörte Wilson Anhänger seiner Band Porcupine Tree, indem er sich mehr und mehr Pop-Formaten zuwandte. Und: Steven Wilson untersagt bei seinen Konzerten durchaus nicht Fotoaufnahmen durch die Presse. Aber er besteht auf vertraglichen Bindungen, die einem Verbot gleichkommen.

Aus der Sicht der Astronauten

Trotz alledem überzeugt der so überaus ernste, verschlossene Perfektionist auch 2025 in der Stuttgarter Porsche-Arena. Er steht, einschließlich einer Pause von 20 Minuten, mehr als zweieinhalb Stunden auf der Bühne. Im ersten Teil des Konzertes präsentiert er sein jüngstes Werk »The Overview«, ein Album, das lediglich zwei Stücke enthält, die sich mit den Eindrücken von Raumfahrern beschäftigen, die aus dem All auf die Erde blicken: Die Relativität von subjektivem, menschlichem Erleben und den gewaltigen Dimensionen kosmischer Ereignisse.

»The Overview« besitzt Momente von stiller Intensität, breitet Ambientflächen wunderschön und sphärisch aus. Wilson spricht davon, welch ein Vergnügen es ihm bereite, mit Musikern auf der Bühne zu stehen, die um vieles besser seien als er; seine Aufgabe sieht er darin, Ideen zu finden, die von ihnen umgesetzt werden können. Bass und Schlagzeug vor allem brechen die kosmischen Klangbilder mit erdigem, hartem Sound auf. Die visuellen Welten, die der Bandleader dazu projizieren lässt, jagen computeranimiert durch Labyrinthe aus Betonarchitektur, lassen monumental bunte Bälle über zerklüftete Oberflächen rollen – Szenen, die sämtlich Erinnerungen an den Abschluss von Stanley Kubricks Weltraumepos wecken.

Werkschau mit Feedback

Der zweite Teil des Abends gerät zu einem Rundgang durch Steven Wilsons Solo-Werk, mit einem Abstecher in die frühe Zeit von Porcupine Tree. Hier findet sich ein kühler, melodischer Popsong, ein Duett mit der israelischen Pop-Sängerin Nunet Tayeb, die als Videoclip zugespielt wird, Songs von wildem, aber kontrolliertem Gitarrenfeedback. Gut 2.500 Fans lauschen in der abgehängten Porsche-Arena und werden belohnt mit einer Performance, die in Brillanz und Präzision einem Abend vor der heimischen Stereo-Anlage in wenigem nachsteht. (GEA)