Der Mensch und der Globus: Fotoausstellung in der Münchner Kunsthalle

MÜNCHEN. Wie leben wir heute? Was heißt es, wenn wir heute von »Zivilisation« reden? Was macht das Wirken des Menschen auf dem Globus aus in all seinen Widersprüchen und seiner Vielfalt? Zu ihrem 40-jährigen Bestehen widmet sich die Kunsthalle München mit der Ausstellung »Civilization« diesen Fragen. Künstler rund um die Welt nehmen das alles in den Blick: Städte, Industrie, Technik.

Statt Kunstobjekten und subjektiver Betrachtung steht hier die aktuelle Realität in Form von Fotografien im Vordergrund. Über 100 international renommierten Fotografinnen und Fotografen folgen den sichtbaren Spuren der Menschheit. Im Fokus stehen ganz unterschiedliche Aspekte unseres komplexen Zusammenlebens – von den großen Errungenschaften bis hin zu den kollektiven Fehlschlägen der Menschheit. Dabei unterscheiden die Fotografeinnen und Fotografen zwischen Produzieren und Konsumieren. Sie untersuchen, wie wir arbeiten, spielen, reisen und wohnen, denken und gestalten, miteinander kooperieren und in Konflikt geraten, obwohl Gemeinsamkeit gefragt ist.

Umfassender Blick auf die Welt

Bereits 1955 war es Edward Streichen, der in seiner bahnbrechenden Fotoausstellung »The Family of Man« einen umfassenden Blick auf die Welt zur Darstellung brachte, indem er Wohnen, Arbeit, Freizeit, Verkehr, Kommunikation, Bildung, Wissenschaft und Technologie fotografisch, facettenreich und aktuell abbildete. Dabei waren ihm nach dem Zweiten Weltkrieg besonders die Themen Liebe, Glaube, Arbeit sowie Krieg und Frieden besonders wichtig.

Freizeitvergnügen als falsche Kunstwelt: »Wild River, Florida« von Reiner Riedler aus seiner Serie »Fake Holidays«. Foto: Reiner Riedler Freizeitvergnügen als falsche Kunstwelt: »Wild River, Florida« von Reiner Riedler aus seiner Serie »Fake Holidays«. Foto: Reiner Riedler

Dass wir heute wie nie zuvor in der Geschichte der Menschheit miteinander vernetzt und gleichzeitig abhängig voneinander sind, macht es notwendig, diese Situationen näher zu betrachten, sie zu dokumentieren, interpretieren und festzuhalten. Die Zusammenstellung der höchst abwechslungsreichen und überraschenden Arbeiten will informieren, unterhalten und inspirieren. Sie laden den Betrachter zum Nachdenken ein. Gemeinsamkeiten und Unterschiede stehen zur Diskussion. Ob Riesen-Jumbojet, Smartphone, Social Media oder künstliche Intelligenz: Keines dieser Phänomene wäre ohne das bewahrte Wissen früherer Zeiten und die gemeinsamen Anstrengungen hochqualifizierter, hoch ausgebildeter und hochmotivierter Menschen möglich gewesen.

Megacitys und Umweltfrage

Die über 200 Fotografien sind in einem Ausstellungsparcours mit acht Kapiteln aufgeteilt. Sein Thema, Aspekte der Zivilisation, beleuchtet eine komplexer gewordene Welt. Als Leitfaden für den Betrachter weisen Sammelbegriffe auf bestimmte Themenbereiche hin.

Endlose Stadtlandschaft: Pablo López Luz zeigt Mexiko-Stadt aus der Vogelperspektive. Foto: Pablo López Luz Endlose Stadtlandschaft: Pablo López Luz zeigt Mexiko-Stadt aus der Vogelperspektive. Foto: Pablo López Luz

So beschreibt »Bienenstock« die Megacitys und ihren urbaner Alltag. »Zusammen allein« thematisiert das Spannungsfeld zwischen Individualität und Gemeinschaft. Autorität und Macht werden mit dem Begriff »Kontrolle« dargestellt. Verschiedene Strategien der »Verführung« wecken in Menschen bestimmte Bedürfnisse. Bruchstellen unserer gesellschaftlichen Strukturen führen zu Konflikten und Migration. Um zu entfliehen, sich in Traumwelten zu flüchten, dafür steht die Freizeitindustrie. Den Abschluss des Parcours bildet das Kapitel »Als Nächstes«, das einen Blick in die Zukunft wirft. Die drastischen Eingriffe in die Umwelt rufen Fragen nach ethischer Verantwortung hervor – und die Hoffnung, dass neue Technologien den ökologischen Herausforderungen gewachsen sind.

Ausstellungsinfo Die Ausstellung »Civilization: Wie wir heute leben« ist bis zum 24. August 2025 in der Kunsthalle der Hypo- Kulturstiftung München, Theatinerstraße 8, zu sehen. Geöffnet ist täglich von 10 bis 20 Uhr. (GEA)

Die Ausstellung »Civilization« wurde vom National Museum of Modern and Contemporary Art im südkoreanischen Seoul initiiert, gemeinsam mit der Foundation for the Exhibition of Photograpy mit Zweigstellen im US-amerikanischen Minneapolis und im schweizerischen Lausanne. Seit 2018 wurde sie unter anderem in Seoul, Peking, Melbourne, London und Taipeh gezeigt. Nun wird die Ausstellung in der Kunsthalle München in aktualisierter Form präsentiert und um viele Werke ergänzt, die aktuelle Themen wie die Corona-Pandemie oder Künstliche Intelligenz aufgreifen. 2026 wird die Ausstellung im Museum für Gestaltung Zürich zu sehen sein. (GEA)