Der Mann hat den Blues: Andreas Kümmert sang im Hirsch in Glems

Viel eigene Musik und ein paar brillante Cover-Songs stimmte Andreas Kümmert am Donnerstagabend in Glems an. Der Hirsch war ausverkauft, am nächsten Abend gleich nochmal. Den Blues hat der kauzige Unterfranke gleich in mehrfacher Hinsicht.