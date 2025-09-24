Der letzte Glamrocker

Bitte aktivieren Sie Javascript

LONDON. Gitarrist Andy Scott ist der letzte lebende Musiker der Originalbesetzung von The Sweet. Vor allem in der ersten Hälfte der 1970er-Jahre sorgte er mit Brian Connolly, Steve Priest und Mick Tucker für Hits wie »Blockbuster«, »Fox On The Run« oder »Teenage Rampage«. Mittlerweile ist der Engländer 76 Jahre alt und tourt doch noch regelmäßig. Wir erreichten ihn am Telefon.

GEA: Guten Morgen, Andy Scott. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen für unser Gespräch.

Andy Scott: Ach, ich bin heute sowieso eher am Rumgammeln. Vorhin habe ich mir im Fernsehen eine Dokumentation über den Regisseur Ridley Scott angeguckt. Der hat ein paar wirklich fette Filme gedreht.

Aber das ist jetzt keine Altersteilzeit, oder?

Scott: Nein, nein, ich trete so gut wie jede Woche irgendwo auf. Aber nicht mehr jeden Abend. Wenn ich meine Tasche packe und losziehe, dann meistens für zwei bis drei Abende am Stück. Be-sonders mag ich es, wenn ich mehrmals hintereinander am selben Ort spielen kann.

Sie sind 76, was heutzutage ein recht durchschnittliches Alter für eine Rock ’n’ Roll-Ikone ist.

Scott: Ja, ich bin noch locker jung genug für diesen Job. Ich hatte sehr viele Gespräche mit anderen Leuten in meinem Alter, die ebenfalls in Bands spielen. Wir sind uns weitestgehend einig: So lange die Gesundheit es erlaubt, machen wir weiterhin Musik und treten auf. Ruhestand halte ich nicht für gesund oder erstrebenswert.

Sie waren 21, als Sie 1970 bei The Sweet als Gitarrist eingestiegen sind.

Scott: Das stimmt, aber The Sweet war nicht meine erste Band. Ich habe vorher bei uns in Nordwales in Gruppen wie Missing Links und Silver-stone Set gespielt, und mir wurde bewusst, dass ich als Musiker mehr Geld verdienen kann als in meinem Lehrberuf als Bankkaufmann. Irgendwann stand für mich fest, dass es kein anderes Leben mehr geben würde.

Mit Silverstone Set haben Sie es bis ins Vorprogramm von Jimi Hendrix geschafft.

Scott: Ich war 17, und dieses Ereignis hat mein Leben verändert. Aus Silverstone Set wurde die Elastic Band, wir begannen, im Ausland zu touren, und zwei, drei Jahre später, es muss 1970 gewesen sein, klopften The Sweet bei mir an.

Wie lief das ab?

Scott: Mein Bruder spielte mit mir in der Elastic Band, wir lebten in London, und dann gab es dieses Vorspielen, ganz klassisch. Ich kannte die anderen Sweet-Jungs seit Kurzem, sie wirkten auf mich wie eine Pop-Band, die mehr mit TV-Shows wie Top Of The Pops zu tun hatte als mit Bands wie Yes, Pink Floyd oder Genesis. Mein Bruder hat mich dann überzeugt. Er meinte, dass sie echt gut spielen könnten, und Sänger Brian Connolly hätte das ultimative Gesicht eines Popstars. Fünf Monate später standen wir in ganz Europa in den Charts. Die anderen lebten noch bei ihren Eltern, ich war der Einzige, der schon eine eigene Wohnung hatte. Vor dem Erfolg war es hart, oft stand ich vor der Frage, ob ich heizen oder essen will.

Ihr hattet Hits wie »Wig Wam Bam«, »Blockbuster« oder »Ballroom Blitz«, allesamt Platz eins in Deutschland. Woher kam der große Erfolg in Deutschland?

Scott: Die Deutschen haben uns nicht einfach nur verstanden, sie haben uns geliebt. Zeitweise hat sich Deutschland für mich wie eine zweite Heimat angefühlt. Ich mochte auch immer sehr, wie gut organisiert und wie sauber das Land war. Sogar die Züge fuhren pünktlich. Nun, ich fürchte, in einigen dieser Punkte sticht Deutschland inzwischen nicht mehr positiv hervor.

Brian Connolly fiel dem Alkohol anheim und wurde 1979 aus der Band komplimentiert. Sie haben versucht, zu dritt weiterzumachen, was nicht funktionierte. 1985 wurdet ihr »Andy Scott’s Sweet« mit Paul Mario Day als Sänger.

Scott: Wir haben uns so genannt, weil Brian parallel mit seiner Version von Sweet auf Oldieshows spielte. Man überlegt natürlich, ob man Anwälte bemüht und das Recht am Bandnamen einklagt, doch am Ende wollten wir nicht wie unangenehme Diktatoren dastehen.

Sie galten als Glamrock-Band. Was denken Sie über den Begriff?

Scott: Es gibt schlimmere Zuschreibungen. Glam Rock war für uns ein Stil neben vielen anderen, aber in der Gesellschaft von Queen, David Bowie und T-Rex haben wir uns extrem gut aufgehoben gefühlt.

Besitzen Sie noch die Latex-Anzüge von damals?

Scott: Die meisten musste ich verkaufen, als es Mitte der Achtziger schlecht für uns lief. Vielleicht laufen damit jetzt irgendwelche Superfans durch die Gegend. Die Latex-Sachen waren schlecht zu reinigen, der Schweißgestank war irgendwann echt heftig. Trotzdem würde ich mir wünschen, ich hätte noch ein altes Exemplar im Schrank.

Brian starb Ende der Neunziger, auch die übrigen Gründungsmitglieder Steve Priest und Mick Tucker leben nicht mehr. Fühlen Sie als letzter Überlebender eine besondere Verantwortung für das Sweet-Vermächtnis?

Scott: Ich fände es schwer erträglich, wenn sich niemand um unser Erbe kümmern würde. Mir ist es wichtig, dass The Sweet weiterlebt und munter bleibt. Wir bringen weiterhin neue Platten raus, im vergangenen Jahr kam »Full Circle« und hat erstklassige Kritiken bekommen. Zudem veröffentlichen wir eine Reihe von »Platinum Rare«-Alben mit Raritäten, Demoversionen und ähnlichen Leckereien. Wir sind noch längst nicht bereit für den Ruhestand. (GEA)

Live: 26./27. September Sudhaus Tübingen