Der King of Rock ’n’ Roll und sein frecher Zwilling im Friedrichsbau-Varieté

STUTTGART. Fast 50 Jahre ist er schon tot, zieht Elvis Presley da wirklich noch als Aufmacher einer Varieté-Show? Ja klar, seine Songs sind unkaputtbar, außerdem findet man »den besten Elvis-Interpreten Deutschlands« gleich ums Eck. Nils Strassburg stammt aus Leonberg und lebt bei Stuttgart. Neben zahlreichen Auftritten hier in der Gegend geht er mit seiner eigenen Show auf Tournee, wurde durch einen Auftritt im Pariser Olympia geadelt und macht nun bei »Legendary: Elvis« im Stuttgarter Friedrichsbau-Varieté genau das, was er seit Jahrzehnten zeigt: Er singt Elvis-Lieder in Elvis-Outfits, mit Elvis-Hüftschwung und Elvis-Frisur. Singen kann er wirklich gut, die Stimme klingt fast schon authentisch – aber dieser Elvis bleibt eine derart unnahbare Kunstfigur, eine reine Bühnenfiktion, dass ihm Ralph Sun, der künstlerische Leiter und Hausregisseur des Friedrichbau-Varietés, in einem klugen Schachzug einen echten Menschen zur Seite gestellt hat.

Elvis und sein Engel: Ruben Dietze (links) und Nils Strassburg als toter Zwilling und Elvis Presley. Foto: Alexandra Klein Elvis und sein Engel: Ruben Dietze (links) und Nils Strassburg als toter Zwilling und Elvis Presley. Foto: Alexandra Klein

Der junge Typ ist mit seinen labbrigen Freizeithosen und der flotten Sprache eindeutig ein Kind unserer Zeit: Jesse Garon Presley, der Zwillingsbruder des King of Rock ’n’ Roll, starb bei der Geburt und wartet nun mit verratzten Federflügelchen im Himmel auf seinen Bruder, von dessen Musikverrücktheit, Mutterliebe und tollen Karriere er mit großer Zuneigung spricht. Aber auch mit einer gewissen Resignation von den Frauengeschichten, den Marketingtricks der Manager, von Alkohol und Pillen. Weil der Waiblinger Ruben Dietze das Alter Ego derart sympathisch und fast schon ein wenig anarchistisch spielt, wird der Gegensatz zum Bühnen-Elvis umso deutlicher, der sich ohne alle Gefühlsäußerung oder gar Selbstzweifel mit seinen Showgirls auf einem Riesenbett wälzt.

Auf dem Weg nach oben: Akrobat Oleksii Filippov im Stuttgarter Friedrichsbau-Varieté. Foto: Alexandra Klein Auf dem Weg nach oben: Akrobat Oleksii Filippov im Stuttgarter Friedrichsbau-Varieté. Foto: Alexandra Klein

Diese vier »Vegas Showgirls« bringen mit vielen tollen Kostümen, etwa den riesigen Kopfputzen aus wippenden Federn, den Hauch der weiten Welt unter die Stars aus dem Schwabenland. In perfekter Übereinstimmung tanzen die langbeinigen Britinnen die raffinierten Show-Choreografien von Camilla Bevens, sie sind wahrlich ein Hingucker! Mit mehr oder weniger inhaltlichen Anspielungen sind die Akrobatik-Nummern an die Elvis-Thematik angebunden: Katharina Dröschers Leichtigkeit und absolute Sicherheit auf dem Drahtseil oder die wunderbare Grazie, mit der Sofia Mezentseva in ihrer gewagten Partner-Akrobatik über Oleksii Filippov schwebt. Als Fußgänger der Lüfte gleitet er später schwerelos an einer Stange auf und ab, das Paar zeigt Akrobatik vom Feinsten.

Veranstaltungsinfo Die neue Show »Legendary: Elvis« ist bis zum 9. November jeweils Donnerstag bis Sonntag im Stuttgarter Friedrichsbau-Varieté zu sehen. (GEA) www.friedrichsbau.de

Dass man mit einem Paddel jonglieren kann, dürfte auch hartnäckigen Varieté-Besuchern neu sein: Die Amerikanerin Valerie Sealey lässt das Rudergerät schwerelos um Hals und Oberkörper tanzen, wirbelt es auf den Sohlen und Fußspitzen. Das Ärgernis des Abends ist leider der Fanclub des Elvis-Imitators, der jede seiner Bewegungen filmt und allen dahinter sitzenden Zuschauern rücksichtslos die leuchtenden Handy-Displays ins Sichtfeld hält. Aber wer kann schon den Song-Klassikern wie »In the Ghetto«, »Suspicious Minds«, »My Way« oder »Muss i denn« widerstehen. Großer Jubel für Strassburg und das gesamte Ensemble. (GEA)