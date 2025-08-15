Debüt-CD des Reutlingers Andreas Rau mit seiner Gruppe Nix wie rauS

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/NECKARTENZLINGEN. Besser spät als nie. Jahrzehnte hat der Reutlinger Andreas Rau Musik gemacht, in Bands gespielt, selber Songs geschrieben. Letztere nur für sich, veröffentlicht hat er sie nie. Zuletzt war er mit Bassist Thomas Kraft Teil der Vasee Band. Doch nun, mit 62, bringt Rau doch noch seine Debüt-CD heraus. Sie heißt »Jetzt! Vol. 1« und die zugehörige Band »Nix wie rauS«. Achtung Wortspiel: Das große S am Schluss signalisiert, dass hier »nichts als die Songs von Andreas Rau« vorgestellt werden. Was man nicht streng sieht – auch ein Lied von Bassist Thomas Kraft, »Schmetterlinge«, ist auf der Scheibe.

Er könne warten, bis die Zeit reif ist, sagt Rau. 2010 war sie es noch nicht. Da hatte er, von einigen Basslinien abgesehen, die Kraft beisteuerte, im Alleingang ein Album eingespielt. Auch als Resultat einer heftigen Song-Schaffens-Phase in Bewältigung einer Trennung. Jedoch nur für sich, nur für die Schublade. Es sei die richtige Band nicht da gewesen.

Entspannt ohne E-Gitarre

Am Ende der Coronazeit ergab sich plötzlich alles wie von selbst. Zu Rau und Kraft stießen Keyboarder Joachim Fritz und Schlagzeuger Frank Höwner. Vier erfahrene Bandmusiker, die Lust hatten auf ein entspanntes Projekt. Kein Stress, keine E-Gitarren – »für den Krach sind wir zu alt«, schmunzelt Rau. Stattdessen liebevoll ausgearbeitete Songwriter-Musik mit Blues, Latin und Jazz im Blut. Auf der CD ist noch Background-Sängerin Alice Nolan zu hören; sie hat sich mittlerweile verabschiedet.

Seine Songs stehen im Zentrum: Sänger und Gitarrist Andreas Rau. Foto: Armin Knauer Seine Songs stehen im Zentrum: Sänger und Gitarrist Andreas Rau. Foto: Armin Knauer

17 Auftritte hat die Band 2024 absolviert. Nach der CD-Vorstellung am 22. August in der Katharinenkirche folgt eine kleine Tournee durch Westdeutschland: Am 11. September spielt man in der Industriehof-Schenke in Speyer, am 12. September in der Kornkammer Brühl bei Köln, am 13. September im ehemaligen Brotmuseum Nieheim bei Paderborn, mittlerweile Zuhause der Schwester von Dominik Kuhn – da wurden alte Kontakte reaktiviert.

Proberaum in Neckartenzlingen

Zunächst probte man im Möwe-Gebäude in der Reutlinger Wörthstraße; da war es feucht und kalt. Seit einem Jahr ist man im Gewerbegebiet in Neckartenzlingen, teilt sich einen Raum mit zwei weiteren Bands. Drei der vier Bandmitglieder sind in Reutlingen aufgewachsen, Thomas Kraft ist Metzinger. Rau verdient sein Geld als Lkw-Fahrer, Kraft ist Dozent am Reutlinger Texoversum, Frank Höwner Inhaber der Reutlinger Essigmanufaktur. Nur Joachim Fritz lebt von der Musik, unterrichtet Klavier, Keyboard, Gitarre, Akkordeon, E-Bass.

Rau ist in der Nähe des Jugendhauses Bastille aufgewachsen. In der Bastille sei er schon als Kind aufgeschlagen, habe seine ersten Bands dort gegründet. Auf dem Reutlinger Aktivitätsspielplatz, dem »Akti«, entstanden weitere Bands, so die Gruppe Senfkorn, mit der er als 14-Jähriger seinen ersten Auftritt hatte, 1977 beim Reutlinger Stadtfest. Weitere Gruppen folgten, Hardrock, Blues, die Vasee Band. Auch die anderen haben vielfältige Banderfahrung: Höwner etwa bei Suabian Kick, Kraft bei Heldenpause, Fritz bei Grauers Rock.

Von kernig bis zärtlich

Die Songs leben von Raus Stimme, mal kernig, mal bluesig-raspelnd, dann wieder zärtlich. Von seinen Texten in Deutsch oder Englisch, gefühlvoll, geradeheraus, verträumt. Über die Liebe, Trennungen, die Freiheit, das Leben an sich – oder als inniges Gespräch mit der an Demenz erkrankten Mutter. Die Songs leben vom griffigen Rhythmusgerüst von Schlagzeuger Höwner und Bassist Kraft. Und von Fritz' atmosphärischem Tastenspiel. Dank ihm weht durch die Arrangements eine swingende Brise. »Man müsste ihm die Hände fesseln, damit es nicht jazzig wird«, lacht Thomas Kraft.

Konzertinfo Nix wie rauS: CD-Präsentation am 22. August um 20 Uhr in der Katharinenkirche Reutlingen. Weitere Auftritte in der Region: 30. August, Maultaschen-Wirt, Nebelhöhle (16 Uhr); 25. Oktober: Old Hamburg, Rottenburg (20 Uhr); 13. Dezember: La Piazza, Herrenberg (19 Uhr); 17. Januar: Hirsch Glems (20.30 Uhr); 18. April: Club Kuckucksei, Nürtingen (20.30 Uhr). (GEA)

www.nixwieraus.info

Am liebsten spielen sie Sitzkonzerte, dem Publikum ganz nah, stilistisch sehr offen. »Sunny Sunday« ist eine gut gelaunte Swing-Nummer, »I Wish« und »Wissen« tänzeln im Latin-Beat, während »High Society Blues« und »Normal« als groovige Bluesnummern raunen. »Death Row« bringt treibenden Bluesrock, »Schmetterlinge« verschmitzten Reggae, »Endlich« verträumten Pop. »Fly« ist versonnene Country-Ballade, »Beautiful Woman« lässiger Bossa Nova, »Jazzy Beach« sanfte Strand-Träumerei. Und dann gibt es noch die traurigen Balladen wie »Fels der Liebe«.

Musik zum Lauschen, sich zurücklehnen, sich einhüllen lassen. Beim Releasekonzert am 22. August in der Katharinenkirche – ab dann auch auf CD. Und nur auf CD, denn das Geschäftsmodell der Streaming-Plattformen mögen Rau & Co. nicht unterstützen. Wer keinen CD-Player besitzt, kann sich an die Band wenden und eine digitale Version erwerben. (GEA)