Das verborgene Innere: Sommertheater »Der Name der Rose« im Reutlinger Spitalhof

Heitere Szene in einem spannenden Krimi: Als Mönche lachen Antje Rapp (von links), Roswitha John, Constantin Gerhards und David Liske in »Der Name der Rose« über Karikaturen. Unter der Kutte ganz rechts verbirgt sich der Schauspieler Andreas Laufer.

REUTLINGEN. »Hier ist der Teufel am Werk. Geht fort von hier!« Die Warnung eines geächteten Mönchs, der sich im Jahr 1327 in einer abgelegenen Benediktiner-Abtei im Ligurischen Apennin versteckt, hören der Franziskaner William von Baskerville und sein Adlatus, der Novize Adson, wohl. Sie lassen sich dadurch aber nicht verunsichern. William, der auf der Durchreise ist, findet den Ort vielmehr »in höchstem Maße anregend«. Er will das Rätsel der mysteriösen Todesfälle in der Abtei lösen. Ob der Abt ihn dabei unterstützt oder nur nach Wegen sucht, die entstandene Unruhe zu beenden, bleibt lange Zeit unklar.

Es ist ein dicht gewobener, atmosphärischer Krimi, den das Theater Die Tonne als Reutlinger Sommertheater auf die Open-Air-Bühne des Spitalhofs bringt: »Der Name der Rose«, nach Umberto Ecos Roman von 1980, in einer kompakten, griffigen, unheimlichen, in der Wahl der szenischen Mittel aber nie zu drastischen Form. Die Altersempfehlung lautet ab 14. Regisseurin Karin Eppler unterlegt das vom Schauerroman und den Sherlock-Holmes-Geschichten inspirierte Stück subtil mit Dark-Ambient-Klängen und mischt hier und da Naturgeräusche wie Wind, Regen, Käuzchenrufe oder Krähengeschrei mit hinein.

Skurrile Gestalten

»Ein Buch, das den Tod bringt oder für das Menschen töten« vermutet William als Übel - und wundert sich, dass im Skriptorium, der Schreibstube der für ihre Bibliothek gerühmten Abtei, so wenige Bücher zu finden sind. Dafür gibt es jede Menge skurrile Gestalten, die mehr oder weniger offensichtlich etwas zu verbergen haben. Oder sterben, weil sie zu viel wissen.

David Liske spielt William, den ehemaligen Inquisitor, als geradlinig-rationalen Ergründer der Wahrheit. Er ist für den von Constantin Gerhards mit jugendlichem Elan verkörperten Adson Vorbild und väterlicher Freund. Als Adson ihn jedoch bittet, alles in die Waagschale zu werfen, um ein Mädchen, für das er Gefühle hegt, vor dem Tod auf dem Scheiterhaufen zu bewahren, erlebt er William zum ersten Mal sonderbar gehemmt, durch Erfahrungen in der Vergangenheit belastet. Oder mangelt es ihm an Mitgefühl?

Hart durchgreifender Inquisitor

Williams Zwiespalt, seine Verunsicherung durch den urplötzlich angereisten und hart durchgreifenden Inquisitor Bernardo Gui (Magnus Pflüger - er hat zuvor ebenso eindringlich den Verkünder düsterer Visionen Ubertino verkörpert) und sein Konflikt mit Adson sind gut herausgearbeitet. Auch die weiteren Rollen sind stark besetzt, wobei Frauen hier in allen erdenklichen Positionen kirchlicher Macht anzutreffen sind. Roswitha John etwa ist als Kardinal Bertrand zu sehen, Antje Rapp als Benediktiner-Ordensgeneral Michele, Anne-Kathrin Killguss als Bibliothekarsgehilfe Malachias. Den Abt verkörpert Chrysi Taoussanis.

Den Rahmen bildet die eingespielte Erzählstimme des gealterten Adson, gesprochen von Rupert Hausner, der sich in der Bühnenrolle als greiser Bibliothekar Jorge heiße Wortgefechte mit William liefert, in denen er äußerst reaktionäre Ansichten vertritt. Womit William - neben Bernardo Gui - einen zweiten Gegenspieler hat.

Standing Ovations bei der Premiere

Mia Batalovic aus dem Tonnejugendforum hat in der mit Standing Ovations bedachten Premiere am Donnerstagabend die Rolle des als Hexe verfemten Mädchens übernommen. Ein beeindruckendes Spiel legt auch Andreas Laufer als Kellermeister Remigio an den Tag. Bahattin Güngör hat als mit der Folter konfrontierter Salvatore eine sehr physisch angelegte Rolle, die er gut ausfüllt. Komplettiert wird das Ensemble von Henry Popp als Aristoteles-Experte Venantius, Santiago Österle als Kräuter- und Giftforscher Severinus und Daniel Irschik als Bruder Berengar.

Sibylle Schulzes Bühnenbild trägt in der bis zum 3. August auf dem Spielplan stehenden Produktion viel zur mittelalterlichen Atmosphäre bei und scheint in der Spitalhof-Fassade eine natürliche Verlängerung zu finden. Vor allem bietet es geheime Eingänge, die ein plötzliches Auftauchen und Verschwinden erlauben, und Nischen, in denen heimliche Lauscher sich verstecken können.

Aufführungsinfo Das Theater Die Tonne spielt »Der Name der Rose« bis zum 3. August open air im Reutlinger Spitalhof. An Tagen, an denen das Wetter nicht mitspielt, dient der Saal Tonne 1 im Theaterbau in der Jahnstraße 6 als Ausweichspielstätte. Infos zum Spielort gibt es jeweils ab zwei Stunden vor Vorstellungsbeginn über den Anrufbeantworter des Theaters (07121 93770). (GEA)

William entgeht nur knapp einem Mordanschlag. Und während in der winterlich kalten Abtei die Zähne seines Gehilfen Adson laut klappern, dringen die beiden immer tiefer in das verborgene Innere des Gebäudes vor, wo Erkenntnis und tödliche Gefahr lauern. (GEA)