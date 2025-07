Das Theater Lindenhof erzählt im Reutlinger Naturtheater vom Bauernkrieg

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Es hat etwas von Brechts epischem Theater, wenn die Schauspielerinnen und Schauspieler in Franz Xaver Otts Stück »Wenn nicht heut, wann dann!« vom Bauernkrieg vor 500 Jahren, von den Mechanismen der Macht, vom Widerstand gegen die Obrigkeit erzählen. Wenn sieben Wackere, die gerade noch als Knopf, Humpis, Schererin, Hofmännin, Lotzer, Schmid und Fritz Freiheitsrechte propagiert haben, in die Rollen der Vertreter des Schwäbischen Bundes wechseln, die ihnen diese Rechte verwehren und gegen sie, die aufrührerischen Bauern und ihre Verbündeten, Soldaten ins Feld schicken. Als Chronistin fasst die »Pfeiferlies« die geschichtlichen Ereignisse zusammen.

Als »Sieben Schwaben«, die wie in der Sage einen Spieß in die Hand nehmen und gegen ein Ungeheuer anrennen, das das Land unterdrückt, lässt Autor Ott die Bauernführer zunächst auftreten. Er zeigt sie mit menschlichen Stärken und Schwächen, gewinnt ihnen auch eine komische Note ab. Das hilft, sie als Identifikationsfiguren zu etablieren. Man kann sich in ihrer Forschheit, ihrer Furcht vor der eigenen Courage wiedererkennen. Kann mit ihnen hoffen, bangen. Oder über ihre Naivität schmunzeln. Und ist so ein Stück weit gerüstet für einen Abend mit vielen Fakten; verbalen und kriegerischen Auseinandersetzungen; voller Pioniergeist und Übermut; dem legitimen Eintreten für Menschenrechte, Mitbestimmung und Gerechtigkeit; mit maßloser Brutalität allerdings auch. Und einem Scheitern, das gleichwohl die Botschaft an uns heute sendet, dass Freiheitsbewegungen oft einen langen Atem brauchen, um ihre Wirkung zu entfalten.

Kurzfristig eingesprungene Chronistin

Das Theater Lindenhof hat das Stück, mit dem die Melchinger Bühne in diesem Jahr in Friedrichshafen das Bodenseefestival eröffnet hat, am Donnerstagabend vor nicht ganz ausverkauftem Haus im Reutlinger Naturtheater gezeigt - und tosenden Applaus geerntet. Als »Pfeiferlies« machte Linda Schlepps ihre Sache gut; sie war kurzfristig für die erkrankte Paulina Pawlik eingesprungen.

Gestandenen Schauspielern wie Bernhard Hurm und Berthold Biesinger gelang es, ihren Figuren etwas Kerniges, beim Rollenwechsel auch Blasiertes oder von Reformationsgeist Getragenes mitzugeben. Als die sieben Schwaben gaben neben den Genannten Ulf Deutscher, Hannah Im Hof, Alessandra Bosch, Martin Olbertz und Johannes Schleker eine kraftvolle, aus dem Leben schöpfende Darstellung. Während Rino Hosennen seine Rolle als Truchseß von Waldburg, genannt Bauernjörg, mit kühler Berechnung verkörperte, und ihm mit Luca Zahn als Eck, Kriegsrat des Schwäbischen Bundes, ein Heißsporn an die Seite gestellt war.

Aufführungsinfo Das Stück »Wenn nicht heut, wann dann!« ist im Rahmen des Sommertheater-Open-Airs im Römermuseum in Hechingen-Stein am 1. und 2. sowie vom 8. bis 10. August zu sehen. Weitere Infos gibt es unter www.theater-lindenhof.de. (GEA)

»Sie war'n darauf stolz / Dass endlich die Knechtschaft, die Angst und die Schmach / Ein Funken von Hoffnung auf Leben durchbrach«, hat Thomas Felder in seinem Lied »Das Feuer« über die Bauern vor 500 gesungen. In Otts Stück über den »Aufstand des gemeinen Mannes« waren es nun die Schauspielerinnen und Schauspieler auf der Bühne, die es anstimmten und auch die Zeile sangen: »Schaut zu, dass dies Feuer immer brennt!«. Gemeint hat Felder damit das Feuer der Emanzipation, das die Geknechteten und Beladenen wärmt, ihnen Mut zuspricht.

Dieter Nelle hat das gut recherchierte und - auch in den theologischen Debatten der Reformatoren - zugespitzt-differenzierte Stück, das sich einer mittelalterlichen Sprache bedient, als bekömmliche Nahrung für Herz und Geist inszeniert. Die Sprachbilder, Gesine Mahrs als Scheune und Trutzburg gestaltete Bühne und auch die Kostüme von Katharina Müller schaffen eine Distanz, die den ein halbes Jahrtausend zurückliegenden Ereignissen angemessen ist. Andererseits stellt die Musik von Julia Klomfass, unter anderem mit E-Gitarren von den Darstellerinnen und Darstellern auf der Bühne umgesetzt, Berührungspunkte zu unserer Gegenwart her.

»Wenn nicht heut, wann dann!« ist nach »Jerg Ratgeb, Maler« 1990 und »Der arme Konrad« 2014 bereits das dritte Stück des Theaters Lindenhof über den Bauernkrieg. (GEA)