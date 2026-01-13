Das Schreiben als Zuhause: Caroline Wahl plaudert in Tübingen aus dem Nähkästchen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. »Ist 'ne coole Stadt«, sagt Caroline Wahl über Tübingen. Sie denke gern an ihre Zeit als Studentin im Brechtbau zurück. Germanistik hat die gebürtige Mainzerin dort studiert, die binnen weniger Jahre zu einer von Deutschlands meistbeachteten Autorinnen geworden ist, deren Bücher sich millionenfach verkaufen. Im Tübinger Sparkassen-Carré liest die 30-Jährige aus ihrem dritten Roman, »Die Assistentin«. Es ist ein Nachholtermin vom Tübinger Bücherfest 2025, bei dem sie krankheitsbedingt nicht dabei sein konnte. Jetzt freut sie sich, dass es doch noch geklappt hat. »Mama ist sogar dabei - alles top!«, sagt die Schriftstellerin, die in Schriesheim in der Nähe von Heidelberg aufgewachsen ist, im nahezu vollbesetzten Saal.

Sie verrät, dass ihr vierter Roman, für den sie in St. Moritz recherchiert hat, Ende August erscheinen soll. Der Schweizer Ferienort sei »ein toller Handlungsort für einen Roman«, findet sie. Die Heldin ihres im Werden begriffenen Buchs bleibe dort hängen, obwohl sie in ihrem alten BMW eigentlich weiter in den Süden fahren wollte.

Leben mit einer alkoholkranken Mutter

Das Schreiben gebe ihr viel, sagt Caroline Wahl. Sie habe mit dem Schreiben »auf einmal ein Zuhause und einen Sinn gefunden, der davor nie da war«, erklärte sie schon vor einiger Zeit. Nun ergänzt sie, dass das Losziehen mit einer Romanheldin ihr viel Spaß mache. Die in Kiel lebende Schriftstellerin hat mit ihrem Erstling »22 Bahnen« - mittlerweile verfilmt - 2023 einen »Megabestseller« (so Heinrich Riethmüller von der Buchhandlung Osiander) vorgelegt. Darin schildert die Erzählerin aus der Ich-Perspektive der Studentin Tilda deren Alltag und Familienleben mit einer alkoholkranken Mutter und einer elfjährigen Halbschwester, um die sie sich kümmert. Wobei sie sich ja eigentlich auf ihr anspruchsvolles Mathematikstudium konzentrieren sollte. »Windstärke 17«, Wahls zweiter Roman, spielt auf der Insel Rügen und thematisiert das weitere Leben der aus dem Debütroman bekannten Figur Ida.

»Die Assistentin« zu schreiben, erneut ein Roman über eine starke, eigenwillige, aber auch sensible junge Frau, sei herausfordernder gewesen als die Arbeit an »22 Bahnen« und »Windstärke 17«, sagt die Autorin im Gespräch mit Moderatorin Dr. Katharina Luther, Direktorin des Deutsch-Amerikanischen Instituts in Tübingen. Weil es um Machtmissbrauch geht. Und weil das darin Geschilderte auch eigene Erfahrungen Caroline Wahls mit einschließt. Geholfen habe, dass sie sich selbst immer wieder sagen konnte, dass es für ihre Romanfigur Charlotte gut endet.

In den Mühlen patriarchaler Strukturen

Charlotte gerät als Assistentin eines Verlegers in die Mühlen patriarchaler Strukturen, wird fast zerrieben darin, schafft es aber mithilfe einer Ärztin, die die Ursachen ihrer Panikattacken erkennt, und ihrer Liebe für die Musik, sich daraus zu befreien.

Auch hier hat Caroline Wahl es mit der Erzählung aus der Ich-Perspektive versucht. Das habe aber nicht funktioniert, sagt sie. Sie habe mehr Distanz gebraucht. Als Besonderheit im Roman tauchen neben der personalen Erzählweise immer wieder auch Passagen mit einer Art lautem Nachdenken (»Warum eigentlich weiter erzählen?«) auf. Diese sind entstanden, weil Caroline Wahl ihre Erzählzweifel für sich selbst ausformuliert hat. Sie hat sie dann als eine Art Meta-Ebene, die Distanz zu den Figuren und dem Erzählten schafft, auch ins Buch übernommen. Der Roman, der letztlich eine Emanzipationsgeschichte ist, ist zudem durchzogen von einem teils grotesken Humor. Auch dies ein Mittel der Distanzierung und zur Herstellung von Resilienz.

Auf ihr Bauchgefühl gehört

In der Verlagswelt wurde Caroline Wahl eher abgeraten, ein Buch über die Branche zu schreiben. Sie sei froh, auf ihr Bauchgefühl gehört und es doch getan zu haben, sagt sie. (GEA)