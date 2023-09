Bevor an diesem Samstag die Herbstlichen Musiktage Bad Urach starten, durften erstmal die Jugendlichen ran. Vor 500 Schülern des Graf-Eberhard-Gymnasiums spielte das Odeon Jugendsinfonieorchester aus München in der frisch sanierten Festhalle Mussorgskis »Bilder einer Ausstellung«. Die Resonanz: bemerkenswert.

Faszinierende Klänge von der Bühne, gebannte Konzentration im Saal: Das Odeon Jugendsinfonieorchester beim Schulkonzert in der Festhalle. Foto: Armin Knauer Faszinierende Klänge von der Bühne, gebannte Konzentration im Saal: Das Odeon Jugendsinfonieorchester beim Schulkonzert in der Festhalle. Foto: Armin Knauer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.