Das nicht Sichtbare sichtbar machen: Elke Roth stellt in der Pupille-Galerie aus

REUTLINGEN. Drei Wochen hat die Künstlerin an dem Werk gearbeitet und den Hauptraum komplett umgestaltet. »So etwas zu machen, ist nur in der Produzentengalerie möglich. Das schätze ich sehr.« Die Wände sind mit schwarzen Vorhängen ausgestattet, auf dem Boden liegen Kieselsteine und die gesamte Installation wird von Strahlern in gedämpftes Licht getaucht. Eine befremdliche, etwas unwirklich wirkende Stimmung stellt sich ein, die durch Sphärenmusik unterstützt wird. »Die Metaphysik hat mich fasziniert.« Bereiche also, in denen es um das nicht Körperliche und Sichtbare, sondern um »Zwischenwelten« geht. Dazu zählt der Traum.

Ihn hat Roth als überlebensgroße, gesichtslose und von der Decke herabschwebende Figur dargestellt, die in fließende, weiße Tücher gehüllt ist. Diese Gestalt steht für einen anderen Bewusstseins-Zustand, der nicht gesteuert und so neue Bilder oder Gedanken erzeugen kann. Es sind innere Vorgänge, die Roth in ihrer Installation sichtbar machen will. Und sie richtet ihren Blick auf das Transzendente. Meditative Zustände, die ein Gefühl für Verbundenheit mit der Natur oder ein Gefühl der Erkenntnis vermitteln können. Dabei spannt sie den Bogen weit, greift unter anderem afrikanische, germanische und griechische Mythologien auf. Beispielsweise zeigt sie den germanischen Gott Odin, auf dessen Schultern die Raben Hugin und Munin sitzen. Die Raben sollen laut der Mythologie jeden Tag um die Welt geflogen sein, um ihrem Herren alles zu berichten. Die Erinnerungen und Gedanken der Menschen sollen die Tiere mitgeteilt und so ermöglicht haben, dass ihr Gott Wissen und Weisheit erlangte, aber auch Schlachten schlagen konnte.

Vögel sind die Hauptmotive. Zu sehen ist beispielsweise der Phönix aus der Asche, der nicht nur den Neubeginn nach einer Niederlage symbolisiert, sondern auch Kraft und Freiheit. Ebenfalls dabei sind westafrikanische Vogelwesen, die eine Wächterfunktion hatten. »Vögel sind Tiere, die Himmel und Erde verbinden«, ist, was die Künstlerin an den Tieren fasziniert. Dieses »Oben« (Himmel) und »Unten« (Erde) spiegelt sich zudem im Titel »Landschaft«, denn daraus besteht eine Landschaft.

Ausstellungsinfo Elke Roths Ausstellung »Metaphysische Landschaft« ist bis zum 24. Oktober 2025 in der Produzentengalerie Pupille, Peter-Rosegger-Straße 97 in Reutlingen, zu sehen. Geöffnet ist Donnerstag, Freitag und Sonntag von 14.30 bis 18 Uhr. (GEA)

An eine Wüste lässt sich bei Roths Installation denken. »Die Wüste kann grausam sein«, meint Roth. Doch sie möchte auch das Positive beleuchten und dabei diente folgender Satz als Inspiration: »Vielleicht versuchen die Götter, den Gläubigen ein Paradies zu geben.« Als Belohnung für gute Taten steht die Wüste dann und für ein jenseitiges, ewiges Leben.

»Ich arbeite im Prozess. Da kann die Installation noch weitergehen.« Eventuell folgt eine Wanderausstellung. Klebetechniken, Ritzen, Schichten und wieder Abreißen gehören zu ihren Arbeitsweisen. »Ich experimentiere gern.« Abgeschlossen sind jedoch die reliefartigen Bilder, die im Eingangsraum der Produzentengalerie Pupille ausgestellt sind. (GEA)