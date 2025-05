Das Kammerorchester Metzingen mit einer Eigenkomposition in Neuhausen

Ein Komponist mittendrin, am Cello: Thomas Brocke, am Pult Oliver Bensch.

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN-NEUHAUSEN. Während andere Amateurensembles sich bevorzugt mit großen Meisterwerken auseinandersetzen, widmet sich das Metzinger Kammerorchester gerne interessanten, gut anhörbaren Neuentdeckungen: älteren Raritäten einerseits und Komponisten unserer Zeit andererseits, letztere möglichst aus dem näheren Umfeld. Vor zwei Jahren war dies etwa der Kontrabassist der Württembergischen Philharmonie, Daniel Sundy; nun wurde ein Stück von Thomas Brocke uraufgeführt, Physiker, Ingenieur und seit 2009 Cellist im Metzinger Kammerorchester.

Auch seine Musik zählt nicht zur Avantgarde, sondern will auf einem gewissen Niveau Spieler wie Zuhörer anregen und spielerisch unterhalten. Das Metzinger Publikum wusste das offenbar schon und füllte die Zwölf-Apostel-Kirche bis fast auf den letzten Platz, Großeltern und Kinder inklusive.

Freiraum für die Fantasie

»Gedanken-Striche« heißt Brockes zweisätziges Werk für Streichorchester und lässt Freiraum für die Fantasie. Der ruhige erste Satz (Lento) entfaltet sich aus einem Einzelton heraus und öffnet das Ohr für eine abwechslungsreiche Entwicklung. Im munteren zweiten Teil (Allegretto) kann man verschiedenste Gedanken und Wendungen ausmachen; Brocke hat offenbar Anregungen aus der Musik des 20. Jahrhunderts aufgegriffen und zu einem undogmatisch, doch klar geformten flüssigen Ganzen verarbeitet. Seine Metzinger Streicherkollegen haben die »Gedanken-Striche« gründlich erarbeitet und setzen sie engagiert um.

Danach greift – ein seltener Anblick! – der Dirigent zur Violine. Oliver Bensch ist Geiger und Bratscher und unterrichtet diese Instrumente an der PH Ludwigsburg; er erweist sich als temperamentvoller Solist in Felix Mendelssohn Bartholdys lange unveröffentlichtem frühem Violinkonzert d-Moll, in dem sich das Vorbild Bach (Vater & Söhne) spiegelt. Das Orchester muss solange ohne Dirigent auskommen; es sekundiert Bensch sicher, zwar hie und da etwas indirekt, doch insgesamt präzise und einfühlsam. Zeigt sich der Kopfsatz noch straff bis streng und das Adagio gefühlvoll, sprüht das flotte Finale vor Spielwitz.

Mit einer Prise Paprika

In derselben Tonart und ähnlichen Satz-Charakteren steht die abschließende Serenade d-Moll op. 36 von Gyula Beliczay, einem hierzulande kaum bekannten ungarischen Ingenieur und Komponisten des 19. Jahrhunderts, so gesehen ein früher Kollege von Thomas Brocke. Beliczays Musik besitzt Charme, eine Prise Paprika, Ohrwurmqualität und eine Leichtigkeit, die den Metzinger Streicher/innen bestens liegt und das lebhaft applaudierende Publikum am Ende gut gelaunt in den Frühlingsabend entlässt. (GEA)