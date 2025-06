Das Aichtal als Hochseebastion: »Die Schatzinsel« im Naturtheater Grötzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

AICHTAL-GRÖTZINGEN. Mitten im Schwabenland kann man derzeit in die Welt der Seebären und Piraten, der Hochseematrosen und maritimen Schatzjäger eintauchen. Und zwar im Stück »Die Schatzinsel« am Naturtheater Grötzingen. Der Abenteuerklassiker von Robert Louis Stevenson von 1881 sorgt für reichlich Spannung in der Freilichtbühne im Aichtal.

Tod eines Seemanns

Auf der Bühne beginnt alles damit, dass sich der alte Seebär Bill Bones (Michael Mainzer) im Admiral Benbow, dem Gasthaus von Jim Hawkins und seiner Mutter, einquartiert und die anderen Gäste mit seinen Verbaleskapaden schikaniert. Er trinkt dabei Unmengen von Rum und erzählt notorisch von seinen Seereisen. Der kluge Jim ahnt bereits, dass Bones ein düsteres Geheimnis in sich trägt, weil dieser große Angst vor einem einbeinigen Piraten hat, der ihn auch hier aufspüren könnte. Bones erleidet schließlich einen Schlaganfall, und der gutmütige, aber schlagfertige Doktor Livesey (Kai Feldmaier) prognostiziert ihm, dass er den nächsten Tag nicht überleben werde, wenn er so weitertrinke.

Es kommt, wie es kommen muss: Bones ändert sein Verhalten nicht und stirbt kurz darauf. Jim, der in der Inszenierung von Christian Müller von einer Frau (Tizia Abendroth) gespielt wird, und seine Mutter (Nicole Mainzer) stöbern in Bones' Gepäck herum und finden eine Schatzkarte, die der berüchtigte Piratenkapitän Flint kurz vor seinem Tod erstellt hat.

Die Expedition startet

Jim begreift schnell, dass er einer großen Sache auf der Spur ist und weiht den vertrauenswürdigen Dr. Livesey und den vermögenden Gutsherrn Mr. Trelawney (Silas Kuhmann) ein. Die beiden fangen sofort Feuer, und Trelawney sichert zu, in Bristol ein Schiff und eine Mannschaft für die Expedition zur Schatzinsel zur Verfügung zu stellen. Das Abenteuer nimmt seinen Lauf.

Beim Anheuern der Seeleute bemerkt der gutgläubige Trelawney nicht, dass viele Mitglieder der Mannschaft ehemalige Crewmitglieder von Flint sind, die auch von dem versteckten Schatz wissen. So auch der einbeinige Schiffskoch Long John Silver (Andreas Kleinknecht), den Bones so gefürchtet hatte. Captain Smollet (Matthias Probst) schöpft Verdacht und äußert Bedenken gegenüber der Zusammensetzung der Crew, stößt aber auf taube Ohren bei den abenteuerlustigen Livesey und Trelawney.

Meuterei bahnt sich an

Das Schiff Hispaniola läuft aus mit Jim als Schiffsjungen an Bord. Unterwegs versteckt er sich in einem Apfelfass und wird Zeuge eines Gesprächs, in dem Silver seine Pläne offenlegt. Sobald der Schatz gefunden und an Bord gebracht worden ist, will er eine Meuterei anzetteln, die integren Seeleute töten und selbst Kapitän der Hispaniola werden. Jim bleibt unentdeckt und vertraut sich Livesey, Trelawney und Smollet an, die nun wissen, worauf sie sich vorzubereiten haben.

Aufführungsinfo Weitere Vorstellungen von »Die Schatzinsel« sind bis 23. August, jeweils samstags um 20.30 Uhr, zusätzlich auch Mittwoch, 9. Juli, 19 Uhr, sowie an den Freitagen 25. Juli und 1. August, 20.30 Uhr. Kinderstück ist »Pippi auf den 7 Meeren«, bis 24. August sonntags um 15 Uhr außer 29. Juni (geschlossene Vorstellung der Volksbank). Zusätzlich Samstag, 2. August, Freitag, 8. August, 15 Uhr, und Freitag, 15. August, 20.30 Uhr. (GEA)

https://naturtheater-groetzingen.de/

Die Schatzinsel kommt in Sicht und Livesey erlaubt der Mannschaft nach der langen Seereise, an Land zu gehen. Pause.

Die Lage spitzt sich zu

Schnell wird deutlich, dass auch Jim an Land gegangen ist. Er trifft Ben Gunn (David Kuhmann), eine Art Robinson Crusoe, der vor drei Jahren von Flints Piraten auf der Insel ausgesetzt worden ist. Die beiden freunden sich an. Um Jim zu finden, gehen nun auch die Seeleute auf die Insel. Sie beziehen Stellung in einem Blockhaus. Es kommt zu Verhandlungen zwischen Silver und Smollet, die ohne Ergebnisse bleiben.

Wer schließlich den Schatz findet, und welche entscheidende Rolle dabei der ausgeflippte Ben Gunn spielt, soll hier nicht verraten werden. Das Publikum dankte den Laiendarstellern für die engagierte Leistung mit viel Applaus. (GEA)