Cast für »We Will Rock You« in Stuttgart vorgestellt

Aisata Blackman (links) schlüpft in »We Will Rock You« in die Rolle der Killer Queen, Isabel Waltsgott und Kasper Nilsson verkörpern die Rebellen Scaramouche und Galileo. Hinten rechts ist als Teil der Band der Reutlinger Bassist Alex Uhl zu sehen.

STUTTGART-MÖHRINGEN. Dass die Niederländerin Aisata Blackman die Killer Queen spielen wird, war schon länger bekannt. Nun haben die Stuttgarter Musical-Macher von Stage Entertainment auch die beiden anderen Hauptdarsteller vorgestellt: Der Norweger Kasper Nilsson und die aus Leipzig stammende Isabel Waltsgott verkörpern in der Neuauflage von »We Will Rock You« die Rebellen Galileo und Scaramouche, die der diktatorischen Killer Queen das Leben schwer machen.

Das Jukebox-Musical von Ben Elton und der britischen Rockgruppe Queen war bereits von November 2008 bis September 2010 in Stuttgart zu sehen. Uraufgeführt wurde es im Mai 2002 im Londoner Dominion Theatre, wo die Show mehr als zwölf Jahre lang lief.

Probenstart im September

Vor der versammelten Presse gaben die Hauptdarsteller am Mittwoch im Stuttgarter Club The New Grace schon einmal Kostproben ihres Könnens. Nilsson sang ein beherztes »I Want To Break Free«, Waltsgot gab dem Titel »Somebody To Love« Seele und Power, während Blackman soulig-rockig »Another One Bites The Dust« sang. Allesamt Songs von Queen. Die szenischen Proben starten Anfang September.

Er freue sich sehr, den Träumer und innerlich zerrissenen Rebellen Galileo darzustellen, der sich gegen ein totalitäres System auflehnt, sagte Kasper Nilsson, der in Stuttgart noch bis Anfang September im Disney-Musical »Tarzan« als Cover-Tarzan und im Ensemble zu sehen ist. Die Herausforderung, unter anderem auch die Queen-Mini-Rock-Oper »Bohemian Rhapsody« zu singen, nehme er demütig und gerne an.

Größenwahn und Kontrollsucht

Isabel Waltsgott ist neu in Stuttgart. Sie stand unter anderem im Berliner Stage Theater des Westens als Eva in »Ku‘damm 59« auf der Bühne. Scaramouche, sagte sie, sei laut Buch sehr direkt, ziemlich sarkastisch und hart. Sie wolle versuchen, ihr auch eine weiche Seite zu geben. Aisata Blackman, vormals in Stuttgart als Tina Turner im Musical »Tina« und in »Bodyguard« als Popstar Rachel Marron zu sehen, sagte, sie habe sich zur Vorbereitung auf ihre Rolle über Diktatoren eingelesen. Dass diese mitunter durchaus charismatisch seien, zu Größenwahn neigten und stets die Kontrolle behalten wollten, sei unter anderem bei ihr hängengeblieben.

Der Brite Ben Elton, der insbesondere durch seine Co-Autorschaft an der Kultserie »Blackadder« mit »Mr. Bean« Rowan Atkinson bekannt wurde, hat die von ihm vor über zwei Jahrzehnten geschriebenen Dialoge für »We Will Rock You« auf Wunsch der Stuttgarter noch einmal überarbeitet und an die heutigen Seh- und Hörgewohnheiten angepasst. Auch eine Neuübersetzung ins Deutsche wurde in Auftrag gegeben. Im Zentrum der Handlung steht nach wie vor eine Revolution in einer dystopischen Zukunft, mit 24 der größten Queen-Hits.

Komplett auf Englisch gesungen

Anders als bei den früheren Aufführungen in Stuttgart sollen alle Songs im englischen Original gesungen werden, kündigte das Kreativteam an. Mit Fabian Aloise, der sich zuletzt am New Yorker Broadway bei »Sunset Boulevard« mit US-Star Nicole Scherzinger und am Londoner West End bei »Evita« für die tänzerische Umsetzung verantwortlich zeigte, wurde auch ein neuer Choreograf für die Stuttgarter Show verpflichtet, die am 17. Oktober im Stage Palladium Theater in Stuttgart-Möhringen Premiere feiert. Zuvor gibt es bereits ab 12. Oktober vier Preview-Vorstellungen. Auch die Technik-Abteilung habe für die Show ein paar Überraschungen parat, gab sich Regisseurin Elisabeth Engstler noch geheimnisvoll.

Die Band, hieß es, werde versuchen, die Songs von Queen so authentisch wie möglich rüberzubringen. An jedem Abend, live. (GEA)

