Bonnie Tyler in Stuttgart: Die ewige Reibeisenstimme begeistert mit fast 75 Jahren

STUTTGART. Was wäre gewesen, wenn Bonnie Tyler sich Ende der 1970er-Jahre an den Rat ihres Arztes gehalten hätte? Der hatte ihr nämlich geraten, wochenlang nicht zu sprechen - nach einer Operation, die notwendig war, um Knötchen an den Stimmlippen zu entfernen. Weil Tyler, die damals mit »Lost in France« gerade ihren ersten Hit gehabt hatte, zu früh wieder mit Sprechen anfing, veränderte sich ihre Stimme. Ihre Karriere schien zu Ende, bevor sie begonnen hatte - doch dann wurde die Reibeisenstimme zu ihrem Markenzeichen.

Die raue Stimme hat die Bergarbeitertochter auch mit ihren fast 75 Jahren noch - mit ihrer Version des Creedence-Clearwater-Revival-Klassikers »Have You Ever Seen The Rain?« betrat sie in weißer Glitzerjacke und enger schwarzer Lederhose die Bühne in der Stuttgarter Liederhalle. Auch die blonde Mähne ist gereift, nicht gealtert. Unter ihren 14 Songs, die sie in den rund 90 Minuten präsentierte, waren es die großen Hits »Total Eclipse of the Heart« und »Holding Out For A Hero«, die das sitzende Publikum aufstehen ließen. Ihre vierköpfige Band (Gitarre, Keyboard, Bass, Schlagzeug) - ebenfalls in Würde gealtert - unterstützte die Sängerin mit einem schnörkellosen Sound.

Erinnerung an Tina Turner

Bonnie Tyler, die in den 1980er-Jahren Stadien füllte und mit Stars wie Kiss oder Mike Oldfield zusammenarbeitete, hat viele Hits. Allerdings hat sie kaum einen selbst geschrieben. Sie coverte manches, was bereits von anderen Musikern bekannt war, und manches, was sie sang, wurde später durch andere Musiker noch bekannter. So etwa das später durch Tina Turner bekannt gewordene »Simply the Best«, das Tyler in Stuttgart zur Gedenkhymne an die 2023 verstorbene Amerikanerin macht. Aber auch den Bee-Gees-Hit »To Love Somebody« konnten die meisten Zuschauer mitsingen.

Bonnie Tyler hat als Legacy-Act nicht mehr ganz die Energie früherer Jahre. Das erwarten allerdings ihre Stuttgarter Fans in der Liederhalle auch nicht. Für das mehrheitlich weibliche Saalpublikum ist sie ein Vorbild an Unverwüstlichkeit. Eine Power-Oma, die sich vom Leben nicht unterkriegen lässt. Vor der Zugabe stellt Tyler dem Publikum ihren Ehemann Robert Sullivan vor, mit dem sie seit 1973 verheiratet ist. Sullivan ist der Cousin des Vaters einer weiteren erfolgreichen Waliserin - Oscar-Preisträgerin Catherine Zeta-Jones, die wiederum seit 2000 mit dem Schauspieler Michael Douglas verheiratet ist.

Mit Standing Ovations verabschiedeten die Fans ihr Idol. (GEA)