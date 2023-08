Ein exquisites Konzert im Reutlinger Orgelsommer erlebten über 100 Gäste am Samstagabend in der Marienkirche. Hannah Blind und Emma Lou Köhler mit ihren Blockflöten und Torsten Wille an der Orgel bildeten ein perfekt aufeinander eingestimmtes Trio, das den Geist barocker Musik wieder aufleben ließ.

Emma Lou Köhler (links), Hannah Blind (Blockflöte) und Torsten Wille (Orgel) beeindruckten als perfekt harmonierendes Trio. Foto: Gabriele Böhm Emma Lou Köhler (links), Hannah Blind (Blockflöte) und Torsten Wille (Orgel) beeindruckten als perfekt harmonierendes Trio. Foto: Gabriele Böhm

