Bläsermagie pur: Monet-Quintett & Co. beim Reutlinger Kammermusikzyklus

REUTLINGEN. Der letzte Auftritt des Monet-Quintetts war einer der kuriosesten in der Geschichte des Kammermusikzyklus. Erst erkrankte die Flötistin, dann streikte ein Ventil am Horn, schließlich gab mitten im Stück die Klarinette den Geist auf. Das Konzert des Bläserquintetts schien gelaufen, da sprang ein Mann im Publikum auf: Norbert Kaiser, Klarinettenprofessor in Stuttgart, hatte zufällig sein Instrument dabei. Er reichte es nach vorn – und weiter ging's!

Nun war der Fünfer wieder da und hatte Kaiser und drei weitere Kollegen vorsorglich fest mit eingebaut. Fagottist Theo Plath erinnerte in seiner Moderation an den fatalen Abend und alle im vollen Saal fragten sich: Werden diesmal alle Klappen halten?

Wie Schmetterlingsflattern

Tatsächlich passiert in dieser Hinsicht – nichts. Musikalisch hingegen brennt das Quintett, später zum Sextett, Oktett, Nonett erweitert, ein Feuerwerk ab. Das Quintett Nr. 1 des Franzosen Jean Françaix von 1948 ist voll Witz und Übermut. Da bricht das Horn (Marc Gruber) in geckerndes Lachen aus und wird ansonsten in seinen samtigen Kantilenen vom Rest umflattert wie von einem Schwarm Schmetterlinge.

Das Quintett zum Oktett erweitert: Links Oboist Ivan Danko, vorn Flötistin Daniela Koch, rechts im Hintergrund Fagottist Theo Plath. Foto: Armin Knauer

Unfassbar, wie synchron die Fünf im Scherzo ihre Stakkati in den Raum tupfen; ein Traum das sanfte Fließen von Oboe (Johanna Stier) und Klarinette (Nemorino Scheliga) im Andante, der dunkle Fagottgrund von Theo Plath, die luftigen Girlanden von Flötistin Daniela Koch. Carl Reineckes Oktett op. 216 breiten sie, nun zu acht, als romantisches Klanggemälde aus. Golden wölbt sich der Hörnerklang, nun verstärkt durch Pascal Deuber; mystisches Waldesdunkel malen die Klarinetten und Fagotte, nun zusätzlich mit Norbert Kaiser und Mathis Stier. Mit Oboe, nun mit Ivan Danko, und Flöte geht's im Scherzo in lustige Tänze. Das Finale schickt Flötistin Daniela Koch auf die wilde Jagd.

Kindheits- und Feenträume

Nach der Pause führt das Sextett »Mládi«, also »Jugend«, des Tschechen Leoš Janácek zurück in Kindertage: Übermütiges Toben wechselt mit ruhigen Träumereien. Geheimnisvoll raunt die nun dazugekommene Bassklarinette, Flöte und hohes Fagott laden zu kecken Spielen. Dicht und farbig ist das umgesetzt.

Zuletzt taucht man in ein nächtliches Feenreich mit Mendelssohns Bühnenmusik zu Shakespeares »Sommernachtstraum«. In Andreas Tarkmanns Bearbeitung für Bläser-Nonett müssen alle ran. Flöten- und Oboentriller glitzern überm Grund der Hörner und Fagotte; stolz wirft sich der Hochzeitsmarsch in die Brust. Zu dröhnenden Fagotten stapfen die Handwerker einher; das Scherzo ist irrlichterndes Feenflackern, das Notturno dunkel gewebtes Geheimnis. Bei so viel Zauber ist es kein Wunder, dass jede Klappe hielt. (GEA)