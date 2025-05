Birgit Krins-Gudat in Dußlingen: Bewegte und bewegende Gedankenbilder

Birgit Krins-Gudat in ihrer Ausstellung in Dußlingen.

DUßLINGEN. »Bewegt« taufte Birgit Krins-Gudat ihre Ausstellung, die im Werk II der Heinz Kurz GmbH in Dußlingen zu sehen ist. 75 abstrakte Arbeiten zeigt die Künstlerin, und gut besucht war die Vernissage.

Ovale, Kreise oder Rechtecke: Mit verschiedenen Formen experimentiert die Künstlerin, die ihr Atelier in Pfullingen hat. Und sie nutzt unterschiedlichste Materialien, etwa Styropor, Rattangeflechte und Netze. Aus Nagelbändern, die Handwerker oft verwenden, formte sie handflächenkleine Spiral-Objekte. Ästhetische Aspekte spielen eine Rolle: »Sie zeigen Bewegung«, so Krins-Gudat. Aber für sie geht es in ihren Werken immer um mehr. Gesellschaftliche und menschliche Bezüge sind wichtig: »Die Objekte drücken auch Veränderung aus.«

Die Spirale als Leitmotiv

Die Spirale ist eines der Leitmotive in der Ausstellung. Sie findet sich in vielen malerischen Arbeiten, unter anderem in der Serie »bewegt«. Grüntöne sind in einem Bild bestimmend. Schlingen oder Bänder gestaltete Krins-Gudat in diesen Farben, die sich zu einem Knäuel zusammenfügen. Von dieser Arbeit geht eine Sogwirkung aus. Wieder möchte die Künstlerin mehr veranschaulichen. »Man wird vielleicht in eine Richtung mitgenommen, die man gar nicht will.«

Die studierte Textildesignerin verwendet häufig Aquarellfarben. Dabei greift sie neben Pinseln zu Wattestäbchen, mit denen feine Farbstrukturen gelingen. Diese Wattestäbchen mit ihren unterschiedlichsten »Farbköpfen« bündelte Krins-Gudat in einer ovalen Blechdose - die so zum Ausstellungsobjekt wurde. Und daraus entstand die Idee für eine neue Form - das Oval. An Mohnkapseln erinnernde Formen und Gitterstrukturen bildet eines dieser Ovale ab. Alle Ovale besitzen eine längliche Lücke, einen Bruch in der Mitte. Diese Aussparungen können für eine gestörte Harmonie stehen.

Organische Formen, technische Strukturen

Beschwingt und zart wirken Krins-Gudats Werke. Doch die Künstlerin arbeitet stets neue Sichtweisen ein. Organische Formen, wie menschliche Zellen oder Gehirnströme, kontrastieren oft mit technischen Strukturen, etwa Gittern oder Netzen. Das Verhältnis zwischen Natur/Mensch und Technik thematisiert die Künstlerin. Wobei sie offen lässt, ob dieses Miteinander gelingt. Ein weiterer Aspekt ist: »'Bewegt' ist ein Adjektiv. Es steht auch für die Frage: Was passiert? Es geht um das Weltgeschehen, und deshalb haben manche Arbeiten auch etwas Bedrohliches.« Spürbar wird das etwa in dem kreisförmigen Bild »Alternation«, das mit seinen dunkelblauen Bahnen, die von grau-weißen Linien unterbrochen werden, etwas Beängstigendes ausstrahlt.

Ausstellungsinfo Die Ausstellung »Bewegt. Birgit Krins-Gudat« ist in der Heinz Kurz GmbH, Im Steinig 75/1 in Dußlingen, bis zum 22. Juni 2025 zu sehen. Geöffnet ist Montag bis Donnerstag von 10 bis 15 Uhr, am Wochenende nach Vereinbarung (Birgit Krins-Gudat: 0160 96607293, Traute Kurz-Butzki: 0171 4568254). (GEA)

Neben Drucken und kreisförmigen Werken, die Serie »Life dot«, zeigt die Künstlerin zudem Laufbilder. Letzteres ist wörtlich gemeint. Denn Krins-Gudat lässt die Farbe über das Papier fließen, sodass transparente Linien oder Bahnen entstehen. Es sind abermals Arbeiten, die die Experimentierfreude der Künstlerin spiegeln. (GEA)