Bilanz eines Künstlerlebens: Band beleuchtet Biografie und Werk des Nehreners CHC Geiselhart

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEHREN. Es gibt die Kunst, die sich mit formalen ästhetischen Fragen befasst. Und es gibt die Kunst, die sich als Befragung der Existenz versteht. Das Schaffen des Nehreners CHC Geiselhart gehört eindeutig in die letzte Kategorie. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Was ist die Brücke zwischen unserem zeitlich begrenzten Hiersein und der Unermesslichkeit, mit der wir durch Geburt und Tod konfrontiert sind? Fragen wie diese stehen letztlich hinter jedem Werk Geiselharts.

Sein Ansatz, sich mit ihnen auseinanderzusetzen, ist ein zweifacher: Einerseits lässt er in einer aufs Zeichenhafte verdichteten Bildwelt die Ungreifbarkeit der letzten Dinge konkret werden. Andererseits konfrontiert sich der Nehrener Künstler immer wieder mit seiner eigenen Existenz, mit seiner Vergangenheit, den Orten, an denen er gelebt hat, den Menschen, die ihn prägten. Geiselharts Kunst ist von daher einerseits Ausgreifen ins Unbekannte, andererseits Selbstvergewisserung vor dem Hintergrund dieses Unbekannten.

In die Reihe dieser Selbstvergewisserungen gehören nicht nur zahllose Kunstwerke, in denen er beispielsweise alte Fotografien aus seiner Kindheit überarbeitet. Dazu gehören auch seine Kataloge. Der zuletzt erschienene mit dem Titel »Texte & Bilder« ist dabei weit mehr als ein Kunstkatalog im üblichen Sinne. Er ist Lebensbilanz und Beforschung der eigenen Biografie. Und in diesem Sinne auch nicht nur biografisches Künstlerzeugnis, sondern Teil von Geiselharts Kunstschaffen als einer Befragung der eigenen Vergangenheit im Hinblick auf die Fragen des Lebens und der Existenz.

Die Fotodokumente und Abbildungen seiner Kunstwerke ergeben dabei allein schon eine Reise durch Geiselharts Leben und Schaffen von der Geburt 1949 und der Kindheit und Jugend in Reutlingen über das Studium in Stuttgart und Tübingen bis zur Familiengründung und Ansiedlung in Nehren. Zur bildnerischen Lebensbefragung kommt hier jedoch noch eine dialogische, und zwar gleich in mehrfacher Ausfertigung.

Leitthemen und Brüche

Über rund 80 Seiten hinweg ziehen sich Fragen und Antworten eines Mail-Austauschs, der sich von 2020 bis 2023 zwischen Ulrich Breth und Geiselhart vollzog. Tiefgründig und differenziert diskutieren die beiden Kunstexperten Geiselharts Kindheit und Anfänge, seine Studienzeit, seine frühen Radierungen, seine Pflockfeld-Installationen, seine Malerei, sein Skulpturenschaffen mit den mächtigen Wächterfiguren. Die Brüche in Geiselharts Werk werden dabei deutlich: etwa die Hinwendung von der Radierung zur Skulptur und zur Malerei; die Übernahme der geheimnisvoll-zeichenhaften Wächterfiguren in die Malerei und Grafik als »Transitus«-Figuren, sprich als Symbolgestalten des Übergangs (»Transitus«) vom irdischen Hier zu einem geistigen anderen Sein. Oder auch der Beginn der digitalen Bildbearbeitung in Geiselharts Werk.

Frühromantik und Renaissance als wichtige kulturgeschichtliche Bezugspunkte werden deutlich, auch die politischen Implikationen in Geiselharts Schaffen. Kämpft er doch in Nehren, seit er dort ist, für Natur, Umweltschutz und den Erhalt der historischen Bausubstanz.

Weitere Interviews haben aus Anlass verschiedener Ausstellungen der Kunstexperte Henner Grube und die Leiterin des Reutlinger Kunstvereins Julia Berghoff mit Geiselhart geführt. Zudem finden sich in dem Band Texte von Henner Grube, dem Journalisten Jürgen Jonas (zur Rätselhaftigkeit bei Geiselhart) und Stefan Borchardt (zum Transitus-Projekt).

Zusammen wirkt der Band wie eine Bilanz von Geiselharts Lebenswerk, mit Schlaglichtern auf die Tiefendimensionen seines Schaffens. Ein Schaffen, das man unmittelbar und ausführlich in Augenschein nehmen kann in der bis 5. September laufenden großen Ausstellung mit seinen Werken in der Kundenhalle der Kreissparkasse Reutlingen am Reutlinger Marktplatz. (akr)