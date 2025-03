Einen mitreißenden Swing-Sound bringt die Bigband Gablenberg bei ihrem Auftritt am 22. März in den Oertel-Saal des Reutlinger General-Anzeigers mit. Dirigent Tobias Becker über ein Ensemble mit bewegter Vergangenheit.

Die Bigband Gablenberg, in der Mitte Leiter Tobias Becker, hat sich einem modernen Pop- und Jazz-Sound verschrieben. Foto: Sebastian Wenzel Die Bigband Gablenberg, in der Mitte Leiter Tobias Becker, hat sich einem modernen Pop- und Jazz-Sound verschrieben. Foto: Sebastian Wenzel

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.