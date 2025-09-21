Begegnungen zulassen: Lilli Weinstein stellt in Rappertshofen aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein spannendes Jahr ist zwar zu Ende, doch vieles bleibt vom Stipendium für Kunst und Inklusion in Rappertshofen. Am Freitagabend präsentierte die Fotografin und Kunstschaffende Lilli Weinstein die Ergebnisse ihrer einjährigen Arbeit. Unter dem Titel »Spuren verweben« zeigte sie Fotografien und Texte, die in Zusammenarbeit mit den Menschen aus Rappertshofen entstanden. Musiker Ayu Requena Fuentes begeisterte bei der sehr gut besuchten Vernissage mit einer Improvisation auf dem Klavier.

Kuratiert wird die Ausstellung vom Kulturpark Reutlingen-Nord, einer Tagesförderstätte mit öffentlichem Kulturzentrum der Habila. Die Vernissage wurde von der Partnerschaft für Demokratie Reutlingen gefördert mit Mitteln des Bundesfamilienministeriums im Rahmen des Bundesprogramms »Demokratie leben«.

Fotografien auf Stofftüchern

In der Mehrzweckhalle sind weiße Stofftücher aufgehängt, auf die Lilli Weinstein Fotografien applizierte: Zart und wie hingehaucht erscheinen Fotos von Menschen, Gesichtern, Tieren, Bäumen, kurzen Momenten. Dazwischen Tagebuchtexte wie »Fotografieren ist eine enorme Art der Aufmerksamkeit«, »sich gläsern machen« oder »Wo darf ich als Künstlerin Entscheidungen treffen ohne die Person einzubeziehen?«. Zwischen diesen Elementen ist auf der Leinwand viel Luft und Raum – für eigene Gedanken und Assoziationen.

Zusammen mit einigen Bewohnerinnen und Bewohnern hat die Künstlerin darüber hinaus einzelne Aspekte vertieft. »Wir begegnen uns beim Essen. Welche Zutaten braucht ein gutes Gespräch?« heißt es da. Zusammen mit Franzi Schiller entwickelte sie Antworten wie »Frische Luft. Vertrauen. Sich einlassen«. Mit Rebekka Alber ging es um Berührung. »Wir suchen, was uns beiden gut tut. Wir tasten. Wir entdecken« steht auf den Karten, die Besucher gerne ergänzen dürfen.

Rappertshofen-Magazin »Rappaz«

Aus ihren Begegnungen und Erfahrungen entwickelte Lilli Weinstein auch das Magazin »Rappaz«, dessen dritte Ausgabe am Freitag ebenfalls gefeiert wurde. Auch im Magazin geht es um Menschen in Rappertshofen, Ansichten, Arbeitsalltag und Hobbys.

»Lilli war nicht nur hier, um Kunst zu schaffen, sondern ließ sich ein mit Herz, Respekt, Wärme und Klarheit«, sagte Thomas Jaskolka, Bereichsmanager für gesellschaftliche Teilhabe. »Sie wurde Teil der Gemeinschaft. Die Fotos zeigen echte Begegnungen.« Zusätzliche Tiefe habe das Projekt durch die Eltern von Lilli Weinstein bekommen, die sich vor 30 Jahren in Rappertshofen kennenlernten und auf deren Spuren sich die Künstlerin begab. Ein Film aus Archivmaterial und aktuellen Aufnahmen entstand.

Das Unbekannte einbezogen

»Lilli schuf mit ihren Arbeiten ein freies Assoziationsfeld«, so Prof. Hartmut Majer, Dozent für Kunst und Kunsttherapie an der Hochschule Nürtingen. »Es sind keine klassischen, bekannten Arbeiten. Sondern sie werfen in ihrer Konfrontation mit dem Unbekannten Fragen auf.« Die Künstlerin selbst habe sich der Verunsicherung ausgesetzt, was der Ausstellung eine einzigartige Qualität verleihe. Der Titel »Spuren verweben« stehe für das Geflecht, das sich dennoch ergebe.

Ausstellungsinfo Die Ausstellung von Lilli Weinstein in Rappertshofen ist bis zum 28. September 2025 von 14 bis 18 Uhr zu sehen, jedoch am 24. September geschlossen. (GEA)

Lilli Weinstein erzählte von ihren Anfängen in Rappertshofen, dem tastenden Suchen, der Entdeckung von 110 interessanten Dia-Boxen aus den 1960er-Jahren und der Offenheit, die ihr entgegengebracht wurde. Ihr Dank galt allen Beteiligten »an einem Ort, der superreich ist an Geschichten und an dem ich frei leben und arbeiten durfte.« (GEA)