Bauernkrieg als Lebensthema: Grieshaber im Reutlinger Spendhaus

REUTLINGEN. Zeitweise schien es, als würde HAP Grieshaber in den Hintergrund rücken am Reutlinger Kunstmuseum. Mit seiner Kunst, die symbolisch aufgeladen gegen Krieg und Unterdrückung wettert, schien er aus der Zeit gefallen. Aber nun, da Krieg tobt in Gaza und der Ukraine und die Menschenwürde einmal mehr unter die Räder kommt, ist Grieshaber plötzlich wieder aktuell.

Also widmet das Kunstmuseum seinem »Säulenheiligen«, wie ihn Museums-Chef Stephan Rößler mit einem Schmunzeln nennt, zwei Etagen im Spendhaus. Und zwar mit seinem Leib- und Lebensthema: dem Bauernkrieg vor 500 Jahren. Dass der Jahrestag heuer mit so hohem Aufwand begangen wird, ist auch Grieshabers Verdienst, wie Rößler hervorhebt. War dessen dahingehende künstlerische Produktion doch angestachelt worden vom Zorn darüber, dass die Bundesrepublik das Aufstandsgeschehen in den 1960ern und 1970ern weitgehend ignorierte.

Erster Menschenrechts-Katalog

Lange wollte man im Westen im Bauernkrieg nicht mehr erkennen als einen Ständekonflikt zwischen adeligen Grundherren und ihren Hintersassen. Wohl auch deshalb, weil man in der DDR die Bauernerhebung zum Urbild des Werktätigen-Aufstands hochstilisiert hatte. Von heute aus betrachtet lagen beide Sichtweisen daneben. Die Bauern wollten die Ständeordnung nicht abschaffen, sondern ihre maßvolle Anwendung. Sie beriefen sich dabei jedoch auf Vorstellungen von Menschenwürde, die noch heute aktuell sind. Die »Zwölf Artikel« aus Memmingen gelten als erster Menschenrechts-Katalog.

Grieshaber ging es um das Ringen um Würde und Selbstbestimmung. Auf zwei Etagen im Spendhaus kann man nachvollziehen, wie der Künstler dabei Vergangenheit und Gegenwart verbindet und zu einer zeitlosen Botschaft vereint. So stellt er dem Holzschnitt mit der Vierteilung des Bauern-Mitstreiters Jörg Ratgeb je einen Ritter und einen modernen Soldaten zur Seite.

Glanzstück »Documenta-Wand«

Glanzstück sind drei Tafeln aus Grieshabers zehnteiliger »Documenta-Wand«. Die zierte 1964 bei der Documenta III in Kassel die Rotunde des Fridericianums, also das Zentrum der weltberühmten Kunstschau. Danach kaufte sie der Porzellanfabrikant Philip Rosenthal auf und ließ sie im Schloss Erkersreuth bei Selb im Oberfränkischen fest als Fensterlaibungen installieren. Dort mussten die drei Tafeln – die vierte zum Bauernkrieg ist verschollen – erst einmal abmontiert werden.

Zusammengestellt hat die Schau Elvira Mienert, als Vorstandsmitglied der Grieshaber-Freunde Kennerin des Holzschneiders. Sie verdeutlicht, wie Grieshaber den Maler Jörg Ratgeb zum Vorbild des politisch engagierten Künstlers erkor. Ratgeb, der den berühmten Herrenberger Altar gestaltete, kämpfte im Bauernkrieg aufseiten der Unterdrückten und wurde dafür 1526 in Pforzheim hingerichtet. Grieshabers Holzschnitt zu seiner Vierteilung lässt an Picassos Antikriegsbild »Guernica« denken. Ratgeb war für ihn als politischer Künstler-Märtyrer so wichtig, dass er ihm einen eigenen Kunstpreis widmete, den noch heute in Reutlingen vergebenen Jerg-Ratgeb-Preis.

Einsatz für Griechenland

Die Ausstellung zeigt, wie Grieshabers Engagement für den Bauernkrieg aufgeht in seinem Einsatz für die Demokratie in Griechenland. Was ihm dort nach dem Ende der Militärdiktatur mit einer großen Ausstellung in Athen gedankt wurde, die anschließend nach Berlin wanderte. »Grieshaber ist kein regionaler Reutlinger Künstler«, betont Museumsleiter Rößler. »Er ist ein internationaler Künstler.« Weshalb die Schau durchgehend deutsch-englisch betextet ist.

Grieshabers Arbeiten – Holzschnitte, Druckstöcke, Malbriefe, Entwürfe – stehen Bauernkriegs-Bilder anderer Künstler zur Seite. Käthe Kollwitz darf nicht fehlen, die den Aufstand als Urbild der Auflehnung fasst. Alfred Hrdlicka ist vertreten, furios, kämpferisch. Und die DDR-Maler Werner Tübke und Bernhard Heisig, mit denen Grieshaber eine Mappe gestaltete. Auch wenn Grieshaber die propagandistische Ausschlachtung des Themas im »Arbeiter- und Bauernstaat« bewusst war, so lag ihm doch das Gewicht, das man ihm dort gab, mehr als die Ignoranz im Westen.

Im Übrigen waren Tübke wie Heisig von der sozialistischen Umzimmerung des Geschehens weit entfernt. Wie Grieshaber sahen sie im Bauernkrieg die Tragödie des um seine Würde ringenden Individuums. Wie bei diesem ist die Tragödie bei ihnen historischer Moment und allgemeine Aussage in einem. 500 Jahre nach den Bauernaufständen ist die Mahnung von Künstlern wie Grieshaber, Kollwitz, Tübke, Heisig und Hrdlicka wichtiger denn je. (GEA)