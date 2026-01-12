Barocker Drive und romantische Energie: Pianist Florian Kunz im Spitalhofsaal

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Bisher ist Florian Kunz meist als Klavierbegleiter aufgetreten. Auch sein Hauptberuf verlangt Anpassung und sichere Technik: Der Reutlinger arbeitet als Korrepetitor an der Opernschule der Stuttgarter Musikhochschule; das heißt, er probt am Klavier mit den Studierenden Opernarien und Szenen. Nun füllt im Reutlinger Spitalhofsaal das Publikum alle Reihen, der Solist selbst holt weitere Stühle.

Sein Programm ist ungewöhnlich: Es stellt nicht nur die Antipoden Bach und Chopin nebeneinander, sondern umfasst auch Orgel- und Cembalowerke, die er besonders schätzt – auch wenn sie eigentlich für gestufte Manuale gedacht sind und am Klavier einige Fingerfertigkeit erfordern. In der lockeren Anmoderation erläutert er, warum er sie gern auf den Flügel überträgt: Da kann er mit dynamischer Gestaltung ihren Ausdruck ergründen. Des Weiteren vergleicht Florian Kunz das »inegale« Spiel der Barockzeit mit dem Jazz und Chopins Harmonik mit einem kurzen Umweg über ferne Länder.

Unprätentiöses Spiel

Genauso unprätentiös wie die Ansage ist sein Spiel. Das »Italienische Konzert« von Bach wird zum schwungvollen Auftakt, der ruhige Mittelteil mit dem Ostinato-Muster wirkt vergleichsweise agil, den Presto-Satz treibt Florian Kunz mit konstantem Drive voran.

Eine besondere Vorliebe hegt er für Bachs Choralvorspiele. Gleich fünf davon verknüpft er zu einer dichten Folge mit der Fantasie c-Moll (BWV 906) dazwischen. Mit weichem Anschlag und verhaltener Dynamik scheint er mit Bach und dem Steinway nachzusinnen und den vielfach verflochtenen Strukturen in die Tiefe zu folgen. »Wachet auf, ruft uns die Stimme« verleiht er mit swingenden Rhythmen ein neues Gesicht, während die Choralmelodie erhalten bleibt.

Pianistisch durchgestaltet

Die so erlangte Freiheit klingt in der Folge nach, auch wenn er die berühmte Orgelpassacaglia c-Moll, die den Bach-Block beschließt, mit großem Ernst angeht. Sie wird samt der Fuge pianistisch durchgestaltet, die Fülle der Bach‘schen Reichtümer zugleich gebändigt und offengelegt. Man spürt, dass es Florian Kunz nicht darum geht, so etwas wie Künstlertum vor sich herzutragen, sondern einen direkten Zugang zur Komposition zu finden und zu vermitteln.

Auch »sein« Chopin klingt längst nicht so verzärtelt, wie man ihn zu kennen glaubt, sondern mitreißend direkt und offen; das Nocturne cis-Moll op. 27/1 führt überraschend durch wechselnde Welten, ebenso die Barcarolle op. 60. Dieser Chopin wird am Ende gesteigert zu überwältigender Klangfülle – dem Motto »Klänge, die bewegen«, das Florian Kunz selbst über sein Recital gestellt hat, wird er mit kraftvoller Spielfreude gerecht. Für den einhelligen Applaus des Publikums bedankt er sich mit Chopins »Regentropfen-Prélude«. (GEA)