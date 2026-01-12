Bach mit Wein: Ingo Bredenbachs Eröffnungskonzert von »Taste und Ton«

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Johann Sebastian Bach, der während seiner Jahre im Kirchendienst schon einmal gemaßregelt wurde, weil er es wagte, »unter der Predigt auf den Wein gegangen« zu sein, hätte an solch einem Konzertformat wie bei »Taste und Ton« sicherlich seine Freude gehabt. Schließt sich doch in der Reutlinger Kirche St. Peter und Paul im Storlach nach Orgelmusik und Bildbetrachtung eine Weinprobe an, im Eröffnungskonzert 2026 unter dem Motto »Tanzende Farben und Klänge« kredenzt von Sabine Koch.

Organist Ingo Bredenbach brachte ein wahrlich farbenreiches Programm voller Tanzsätze zu Gehör, darunter die beiden Ciaconae in d und g, welche nach akribischer musikwissenschaftlicher Forschung und Analyse dem jungen Johann Sebastian Bach zu Beginn seiner Laufbahn mit fast 100-prozentiger Wahrscheinlichkeit zugeschrieben und erst im November letzten Jahres veröffentlicht worden sind. Es dürfte sich also nach der sensationell aufgenommenen Uraufführung in der Leipziger Thomaskirche durch Ton Koopman (der seinerseits schon bei »Taste und Ton« gastierte) um eine der bislang wenigen Wieder-Aufführungen der genauso kurzen wie prägnanten Stücke des jungen Bach gehandelt haben.

Aparte Echowirkungen

Der Tübinger Stiftskirchenkantor Ingo Bredenbach spielte sie klar phrasiert und hell registriert. Stellte mit sensibler Terrassendynamik aparte Echowirkungen her. Zeigte auf, wie bewundernswert Bach schon am Anfang seiner Berufsjahre artifizielle Kontrapunktik beherrschte und bei aller Überlagerung in der Stimmführung stets den Dreiertakt des Chaconnen-Rhythmus durchhören ließ.

Nicht minder kontrastfreudig ging er Jan Pieterson Sweelincks »Ballo del Granduca« an, eine Variationsreihe über die in der Spätrenaissance beliebte »Aria di Fiorenza«, in der es der Komponist gegen Ende virtuos rauschen lässt. Was für Bredenbach natürlich kein Problem war, der das Stück bis zur Schlusssteigerung hin klug aufgebaut hatte. Wie er auch mit der eine Generation später entstandenen »Allamanda« von Samuel Scheidt elegant in die facettenreiche Zeit des Frühbarock führte, bis die Suite dann endlich bei Dietrich Buxtehude ihre Gattungstypologie ausgeprägt hat und mit Choralvariationen verbunden worden ist, wie es sich an der Marienkirche in Lübeck auch gehörte. Der junge Bach hatte das damals vor Ort genau studiert und hätte durchaus die Chance gehabt, Buxtehudes Nachfolger zu werden. Was ein geradezu riesiger Karrieresprung für ihn gewesen wäre. Gleichwohl ließ ihn eine ihm widrige Vertragsbedingung Abstand nehmen. Er hätte nämlich nach Lübecker Gepflogenheit die älteste Tochter seines Amtsvorgängers heiraten müssen …

Lust am Grooven

Nach der instruktiven Bild-Analyse des Pfingst-Kirchenfensters von Wilhelm Geyer durch Aliya Giebel, die den von den Nationalsozialisten einst als entartet verfemten Künstler als bedeutenden Vertreter christlicher Kunst würdigte und darlegte, wie er durch Orange- und Blaukontraste seine Leuchtkraft entfaltet, bot Bredenbach mit einigen Choralvorspielen auf dem Zyklus »Organ Pops« von Norbert Linke mit erkennbarer Lust am Grooven noch einige Nettigkeiten in Bluenotes dar, bis er mit Zsolt Gárdonys reizvollen jazzigen »Mozart Changes« seinen Schlusspunkt setzte und dann doch noch einmal vor dem begeistert applaudierenden Publikum zu einer Improvisation über »Der Mond ist aufgegangen« am Orgeltisch Platz genommen hatte. (GEA)