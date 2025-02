In Jean Genets Tragödie »Die Zofen« geht es um mehr als nur um den Aufstand unterprivilegierter Dienstmädchen gegen ihre privilegierte Herrin, wie in der Premiere am LTT zu sehen war. Für Unterhaltung sorgt eine Promi-Parodie.

Hassliebe zweier Schwestern: Franziska Beyer und Insa Jebens in »Die Zofen« von Jean Genet am LTT Tübingen. Foto: Martin Sigmund Hassliebe zweier Schwestern: Franziska Beyer und Insa Jebens in »Die Zofen« von Jean Genet am LTT Tübingen. Foto: Martin Sigmund

