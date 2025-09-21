Aufhören ausgeschlossen: Tübinger Autor Peter Prange wird 70

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Er schreibt und schreibt und schreibt. Mehr als zwei Dutzend Bände zieren sein Gesamtwerk bereits und ein Ende seines Schaffens ist nicht in Sicht. In diesem Jahr hat er zwei Bände fertiggestellt, die beide heute erscheinen, und mit dem nächsten bereits begonnen. Aufhören? Kein Thema für Bestseller-Autor Peter Prange, der an diesem Montag seinen 70. Geburtstag feiert. »Wenn ich nicht arbeite, würde es mir langweilig werden«, sagt er schlagfertig.

Und so ist die Bandbreite seines Werks beachtlich. Neben historischen Romanen fallen darunter ein Band über ein Hospiz für Kinder und Jugendliche, ein Werte-Kanon, ein süffisanter Ratgeber und ein Hochzeitsmärchen, das er mit seiner Frau Serpil verfasste.

Neu hinzugekommen sind der Abschluss-Roman über ein Europa, das dem Ersten Weltkrieg entgegentaumelt (»Herrliche Zeiten – Band 2: Dem Himmel so nah«) und ein sehr persönlicher Band (»Alle Erinnerung ist Gegenwart«), in dem der Tübinger offen und freimütig anhand zahlreicher privater Fotos über seinen Werdegang vom Kind in Altena über den rebellischen Studenten bis zum Erfolgsschriftsteller schildert, der bereits eine reservierte Grabstelle auf dem denkmalgeschützen Tübinger Stadtfriedhof hat. Dort, wo auch die Reise von Hölderlin, Walter Jens und Hans Küng endete.

Kurios ist die Vorgeschichte dieser Grabstelle, wie Prange im Vorwort schildert. Weil er an einer Festschrift zum 950-jährigen Bestehen Tübingens im Jahr 2028 mitwirken wird, hätte er ein Honorar erhalten sollen. Das lehnte der Sauerländer aus 50-jähriger Verbundenheit zur Tübinger Wahlheimat ab: »Ich profitiere ja hier auch wahnsinnig von dieser geistigen Atmosphäre.« Gleichsam hatte er einen speziellen Vorschlag, den ihm Oberbürgermeister Boris Palmer lachend gewährte, wie Prange schreibt. Die Grabstelle, die der Bestseller-Autor dann auf Facebook postete, brachte TriMax-Media-Verleger Jürgen Stollberg auf die Idee eines Bildbands in der Tradition des Stundenbuchs. Der Gedanke, eine Reflexion über sein Leben zu schreiben, Betrachtungen zu den Bereichen Arbeiten, Lieben, Glauben, Altern oder Sterben zu Papier zu bringen, packte Prange. Es wurde eine »sentimentale Reise«, wie er sagt, die er in nur zwei Monaten niederschrieb, Lebensbilanz und Plauderei in einem.

Reflexionen über das eigene Leben: Peter Pranges neues Buch »Alle Erinnerung ist Gegenwart« (TriMax Media, 240 Seiten, 49,90 Euro). Foto: TriMax Media Reflexionen über das eigene Leben: Peter Pranges neues Buch »Alle Erinnerung ist Gegenwart« (TriMax Media, 240 Seiten, 49,90 Euro). Foto: TriMax Media

Und das in der so typischen Art für ihn. Bisweilen sehr direkt und schonungslos, dann wieder pointiert, unterhaltsam, selbstkritisch, auch mal ironisch oder nachdenklich – genau so, wie man ihn im launigen Gespräch erlebt. Und dabei immer auf den Punkt. Vor Jahren war Autorin Stefanie Zweig (»Nirgendwo in Afrika«), als sie gemeinsam mit Prange in Stuttgart eine Doppel-Lesung abhielt, sichtlich beeindruckt davon, wie ihr Kollege ohne Manuskript frei von der Leber weg das Publikum in den Überleitungen in seinen Bann zog.

Das Reden hätte auch sein dauerhafter Beruf werden können. Nach der Promotion, in der er sich mit der Philosophie und Sittengeschichte der Aufklärung beschäftigte, verdiente Prange jahrelang in der Wirtschaft seinen Unterhalt. Er hätte den Rest seines Lebens lukrative Vorträge als Unternehmensberater halten können. Aber dann kam die Wiedervereinigung, die seinen Zug auf das Gleis der Schriftstellerei setzte, wo er gleich gewaltig Fahrt aufnahm. »Das Bernstein-Amulett« (1999) wurde seine erster Bestseller. Inzwischen beläuft sich seine internationale Gesamtauflage auf 3,5 Millionen Exemplare. Dabei hatte er nicht vorgehabt, Schriftsteller zu werden. »Ich bin privilegiert, kann gut davon leben. Aber Autor zu sein, ist mühsam, anstrengend und oft mit Existenzängsten behaftet«, weiß Prange. Zuletzt, in der Endphase der Niederschrift von »Herrliche Zeiten – Dem Himmel so nah«, musste er, um den Abgabe-Termin einhalten zu können, 400 Seiten in vier Monaten abliefern.

Pranges Abschlussroman über ein Europa, das dem Ersten Weltkrieg entgegentaumelt: »Herrliche Zeiten – Band 2: Dem Himmel so nah« (26 Euro, Scherz-Verlag, Frankfurt). Foto: Scherz-Verlag Pranges Abschlussroman über ein Europa, das dem Ersten Weltkrieg entgegentaumelt: »Herrliche Zeiten – Band 2: Dem Himmel so nah« (26 Euro, Scherz-Verlag, Frankfurt). Foto: Scherz-Verlag

Großer Druck, dem Prange dadurch begegnet, dass er sehr strukturiert arbeitet. »Ideen kannst du nicht kommandieren«, sagt er. Also macht er, bevor er einen Roman beginnt, immer ein sehr ausführliches Exposé. »Das Grundkonzept steht. Damit es nicht passiert, dass du wochenlang auf der Stelle trittst.«

Beim Schreiben am leichtesten fallen ihm die Bösewichte – der gerissene Machtmensch Walter Böcker in »Unsere wunderbaren Jahre« oder Groß-Inquisitor Cornelius Scheppering (»Die Gottessucherin«). Seine Vorgehensweise bei einer Story ist immer dieselbe: »Ich habe den Anspruch, komplexe Geschichten einfach zu erzählen, ohne simpel zu sein.« Damit hat Prange, von dessen Romanen drei verfilmt wurden, gleichzeitig sein Erfolgsrezept beschrieben.

Veranstaltungsinfo Am kommenden Donnerstag, 25. September, stellt Peter Prange im Rahmen des Tübinger Bücherfests seinen neuen Roman »Herrliche Zeiten – Band 2: Dem Himmel so nah« vor. Die Veranstaltung mit Lesung und Werkstattgespräch im Museum, Obere Säle, Tübingen, beginnt um 20 Uhr. (GEA)

www.peterprange.de

Nach der Deutschland-Pentalogie wendet er sich nun erstmals der Gegenwart zu. »Ich wurde öfter gefragt, warum ich das nicht mal mache.« Der Zeitraum des nächsten Romans umfasst die Jahre 2002 bis 2022. »Wie die Hoffnungen des gemeinsamen Europas erodiert sind«, blickt Peter Prange voraus. (GEA)