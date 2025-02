Sie weben buchstäblich Textiles in ihre Bilder und erzählen damit originelle Geschichten: Annette Hecht-Bauer und Elke Pikkemaat stellen in der Reutlinger Stadtbibliothek aus. Brillengestelle werden dabei zum Kunstmaterial.

Dieses Kleid von Annette Hecht-Bauer ist von Brillengestellen »umflogen«. Ein anderes von Elke Pikkemaat besteht aus den durchsichtigen Sehhilfen. Foto: Armin Knauer Dieses Kleid von Annette Hecht-Bauer ist von Brillengestellen »umflogen«. Ein anderes von Elke Pikkemaat besteht aus den durchsichtigen Sehhilfen. Foto: Armin Knauer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.