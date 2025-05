Anne Franks Buch für die Jugend

Bitte aktivieren Sie Javascript

BERLIN. Ihr Füllfederhalter mit dicker goldener Feder war für Anne Frank immer ein kostbarer Besitz. Geschenkt bekam sie diesen Lieblingsfüller in einem roten Lederetui mit neun Jahren von ihrer Aachener Großmutter. Mit 13 Jahren begleitete der Füller Anne Frank ins Amsterdamer Hinterhaus-Versteck und eilte in der Hand der Vielschreiberin durch ihre zahllosen Notizbücher und Hefte (geschrieben in niederländischer Sprache mit deutschen Einsprengseln). Neben ihrem inzwischen weltweit in 95 Sprachen gedruckten Tagebuch entstanden lustige Geschichten aus der Schulzeit, teilweise melancholische Märchen und die Schilderung besonderer Ereignisse aus dem Versteck in der Prinsengracht 263 hinter der Drehtür, die als Bücherregal getarnt war.

Hoffnung und Staunen

»Das hat mir solchen Spaß gemacht«, schrieb die Vierzehnjährige am 7. August 1943, »dass sich meine Füller-Kinder schon stapeln.« Mitten in der Geschichte über frühere Mieter hat sie beim Bohnenputzen ihren Füller versehentlich in den Ofen geworfen. Ihre »Ode an meinen Füllfederhalter: In memoriam« ist allein ein kleines Meisterstück autobiografischer Erzählkunst. Natürlich schrieb sie mit einem andern Schreibgerät weiter. Das neue Buch mit eben diesem Titel »Füller-Kinder« enthält 42 eigenständige Anne-Frank-Texte, die von 48 Künstlern aus aller Welt illustriert (und kommentiert) wurden, daneben drei Dutzend Auszüge aus dem berühmten Tagebuch. Was das Besondere war, sie hielt den Füller nicht zwischen Daumen und Zeigefinger, sondern wie auf dem Foto von 1941 deutlich zu sehen ist, zwischen Zeigefinger und Mittelfinger.

Das Vorwort zu diesem hervorragend gestalteten Buch schrieb die junge Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai: »Mögen Annes Worte und die wunderschönen Illustrationen die Leser inspirieren, Hoffnung, Staunen und vor allem das Leben selbst zu beschützen und zu bewahren.«

Dieses illustrierte Geschichtenbuch ist ein Ausdruck dessen, was Anne Frank in die Worte fasste: »Ich sehne mich so – nach Reden, nach Freiheit, nach Freunden, nach Weinen. Ich fühle das Frühlingserwachen.«

Emily Hughes, Illustratorin der Geschichte über »Kaatje« (ein Mädchen aus der Nachbarschaft), bekennt: »Mein Leben wäre einsamer ohne einen Zeichenstift.« Und Geertje Aalders sieht es als Privileg, Anne Franks Glücksempfinden im Blumenbild für den Umschlag umsetzen zu dürfen. Eine Geschichte zu illustrieren sei eigentlich unmöglich, meint Geert Gratama, und liefert ein herrliches Bild der geschwätzigen Schülerin Anne als Fräulein »Schnatterschnack«.

Olya Seidova aus der Ukraine, die das Inhaltsverzeichnis illustrierte, mahnt: »Vergesst nicht die Erde, auf der wir leben.« Axel Scheffler malt »mit Demut« (über das Elfendorf). Sein Wunsch: dass die Verfasserin und ihre Geschichte niemals vergessen werden. Eine Geschichte handelt von einer »Anne Franklin«, mit der Chance, Filmstar in Hollywood zu werden. Aber am Ende dieser Episode war sie »für immer von allen Berühmtheitsillusionen geheilt«. (The Tjong-King zeichnet sie als »Pin-up Girl«.)

Anne Franks Berufsziel war, Schriftstellerin und Journalistin zu werden: »Mit dem Schreiben werde ich alles los, meine Traurigkeit verschwindet, mein Mut lebt wieder auf! Ich will fortleben auch nach meinem Tod.«

Traum von einer besseren Zukunft

Ihr enormes literarisches Talent steckt in all diesen Kurzgeschichten. Ein weiteres bemerkenswertes Beispiel: »Krista, das Blumenmädchen«, mit dem sehr liebevoll gemalten Bild von Chuk Groenink. Oder »Evas Traum«, ihr »bestes Märchen«: Aus fünf Stichworten (Elfchen, Rose, blaues Glöckchen, Kastanie, Föhre) macht die junge Autorin eine vorzügliche Kurzgeschichte. In dem Romanentwurf »Cadys Leben« geht es auch um die Frage aus dem Jahr 1944: »Warum mußte Mary (ein jüdisches Kind) weg, und sie (Cady, ein Christenmädchen) durfte hierbleiben?« In diesem fragmentarischen Text erträumte sich auch die Verfasserin eine bessere Zukunft: »Heirat mit 27, Geburt zweier Töchter Judith und Lilian und eines Sohnes Nico.« Der 15-jährigen Anne Frank ist ihre Jugend, ist alles genommen worden. Geblieben ist ihr humanistisches Vermächtnis bis heute.

Sie selber war »versessen auf Lesen und Bücher«, las das reich illustrierte »Buch für die Jugend« mit Märchen, Kurzgeschichten berühmter Autoren. Jetzt, 80 Jahre nachdem ihr junges Leben im KZ Bergen-Belsen von den Nazis ausgelöscht wurde, gibt es ihr zu Ehren ein ganz besonderes Werk: Anne Franks eigenes Buch für die Jugend: zum Lesen, zum Betrachten und zum Nachdenken. (GEA)

Anne Frank: Füller-Kinder. Erzählungen und Ereignisse aus dem Hinterhaus, 256 Seiten, 30 Euro, Verlag Jacoby & Stuart, Berlin.