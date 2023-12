Amazon-Show des Mössinger Comedians Tedros Teclebrhan startet im Februar

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Fans des Mössinger Comedy-Stars Tedros Teclebrhan können sich den 20. Februar schon mal im Kalender eintragen. An diesem Tag startet nämlich »Die Teddy Teclebrhan Show« auf Amazon Prime Video, wie der Streamingdienst nun bekannt gab. Die ersten beiden Episoden der sechsteiligen »Comedy-Personality-Show«, wie Amazon das Format nennt, sollen dann zu sehen sein. Einen ersten Teaser gibt es mittlerweile zu sehen.

In dem rund eineinhalbminütigen Clip ist zu erkennen, dass Tedros Teclebrhan beliebte Charaktere Antoine, Percy und Ernst Riedler Teil der Show sein werden. Neben zahlreichen Show- und Comedyeinlagen, die laut Amazon »mal mehr, mal weniger geplant« sein sollen, tritt der Entertainer mit seinen Gästen im Stotzenhof auf – einem Studio mit verschiedenen Schauplätzen, inspiriert von Stationen aus Teddys Leben. Gut möglich, dass dort auch Hommagen an den Mössinger Stadtteil Bästenhardt zu entdecken sind, wo der gebürtige Eritreer aufgewachsen ist. Welche Gäste in die Show kommen, verrät der Streamingdienst dagegen noch nicht.

Tedros Teclebrhan auch an Produktion der Show beteiligt

Klar ist aber, dass Musik im Format sehr präsent sein wird. Tedros Teclebrhan, der schon selbst Hits wie »Mona Lisa« oder »Lohn isch da« gelandet hat, wird von einer Live-Band um Lillo Scrimali, dem Live-Keyboarder der Fantastischen Vier, begleitet.

Der Gastgeber der Show spielt aber auch hinter den Kulissen eine große Rolle. Produziert wird die Serie von seiner neu gegründeten KOFBELU GmbH zusammen mit den Leonine Studios für Prime Video.

Die »Teddy Teclebrhan Show« ist nicht das erste Format des Mössingers für Amazon. Nachdem er einen Exklusivvertrag mit dem Streamingdienstanbieter abgeschlossen hatte, moderierte er »One Mic Stand«. Ein Jahr zuvor war er Teilnehmer der ersten Staffel von »LOL: Last One Laughing«. Aktuell ist Teddy im Weihnachts-Special von »LOL« zu sehen, wo er zusammen mit der Komikerin Carolin Kebekus um das Preisgeld von 50.000 Euro spielt, das für einen guten Zweck gespendet wird. (GEA)