Mössinger Comedian »Teddy« wieder bei Amazon-Show »LOL«

Die Besetzung für das Weihnachts-Special von Last One Laughing steht.

REUTLINGEN. Darauf haben viele Comedy-Fans lange gewartet: Der in Mössingen aufgewachsene Entertainer Tedros Teclebrhan ist wieder Teilnehmer bei »LOL: Last One Laughing«. Schon in der ersten Staffel, die 2021 beim Streamingdienst Amazon Prime Video ausgestrahlt wurde, war »Teddy« mit von der Partie. Damals galt er als Angstgegner seiner Berufskollegen und schaffte es bis ins Finale. Dort musste er sich allerdings dem späteren Sieger Torsten Sträter geschlagen geben. Drei weitere Staffeln folgten ohne sein Mitwirken - beim Weihnachts-Special ist der Schöpfer der bekannten Kunstfiguren Antoine, Percy, Ernst Riedler und Co. wieder zurück.

Die Show. »LOL« gehört laut Amazon Prime Video zu den erfolgreichsten Formaten des Streamingdienstes. Bei der Show, die es auch in anderen Ländern gibt, wird eine Gruppe von Entertainern und Comedians über Stunden in einen Raum gesperrt und versucht, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Jeder hat zwei Leben, wer lacht, verliert eins. Der Sieger gewinnt 50.000 Euro, die er für einen guten Zweck spenden muss. In der ersten deutschen Staffel gewann Torsten Sträter, das Preisgeld teilte er mit Tedros Teclebrhan. Sieger der zweiten Staffel war Max Giermann. Die dritte Staffel endete mit Anke Engelke als Gewinnerin. In der vierten Staffel triumphierten Michael Mittermeier und Kurt Krömer. 2024 soll es eine fünfte Staffel geben.

Die Teilnehmer. Wer sich bei »LOL« auskennt, dem fällt sofort auf: Statt üblicherweise zehn, sind beim Weihnachts-Special nur acht Kandidaten am Start. Dabei handelt es sich um alte Bekannte. Jeder der Teilnehmer war schon in mindestens einer Staffel zu sehen. Neu ist, dass dieses Mal nicht jeder gegen jeden kämpft. Die Beteiligten müssen sich in Zweier-Teams zum Lachen bringen. Die Duos sind: Anke Engelke & Bastian Pastewka, Carolin Kebekus & Teddy Teclebrhan, Martina Hill & Kurt Krömer sowie Michelle Hunziker& Rick Kavanian. Moderator ist wie immer Michael »Bully« Herbig.

Der Modus. Über das Regelwerk verrät Amazon in seiner Pressemeldung vom Mittwoch nur wenig. Klar ist, das Weihnachts-Special von »LOL«beinhaltet einige Änderungen: Statt sechs Stunden verbringen »Teddy« und Co. nur drei Stunden in einem Raum. Das Film-Material soll auch nicht wie üblich in sechs Einzelteilen ausgestrahlt, sondern zu einer XXL-Folge zusammengeschnitten werden. Die Kulisse ist wie ein Bergchalet gestaltet. Wie viele Leben die Teams haben, ist nicht bekannt, ebenso ein genaues Veröffentlichungs-Datum.

Die Reaktionen. Am Mittwochmittag verkündeten Amazon und die Teilnehmer die News. »Also, Weihnachten wird dieses Jahr ganz anders, glaub ich. Yeeeeaaahhhh. Ausrastmodus. Freue mich sehr«, schreibt Tedros Teclebrhan auf seinem Instagram-Kanal. Ähnlich euphorisch zeigen sich zahlreiche User in den Sozialen Medien: »Champions League Deutscher Unterhaltungskunst«, »Teddy, Kurt und Bastian - besser geht’s nicht« oder »Das nenne ich mal ein perfektes Weihnachtsgeschenk«, ist zu lesen. Viele bemängeln jedoch, dass Imitationskönig Max Giermann nicht am Start ist. (GEA)