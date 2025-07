Als Popmusik die Zukunft träumte: Kraftwerk auf dem Stuttgarter Schlossplatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Kraftwerk sind, knapp gesagt, die deutsche Musik-Legende. Keine andere deutsche Band hat die internationale Musiklandschaft so geprägt wie die Gruppe, die 1970 von Ralf Hütter und Florian Schneider in Düsseldorf gegründet wurde. Sie schnitten tiefer ins kollektive Musikbewusstsein als all ihre Wegbegleiter der Krautrock-Szene. Vor allem entledigten sie sich jeglichen Einflusses. In ihrer Musik war keine Spur von Blues, Rock oder Psychedelic. Kraftwerkmusik war klar, kunstvoll, brillant und genuin deutsch, ohne nationalistisch zu sein.

Kraftwerk ließen den Wirtschaftswundertraum von sirrenden Transistoren und endlosen Autobahnen Musik werden und spielten das Grauen, das ihm immer auch anhaftete, diskret und tanzbar mit. "Radio-Aktivität!" summt es am Dienstagabend über dem Stuttgarter Schlossplatz. Das Licht der Bildwände flutet weiß und kalt ins Publikum. Schrift leuchtet auf: "Tschernobyl", "Harrisburg, "Fukushima", "Sellafield". Standorte von Atomreaktoren, in denen es zu Lecks kam.

Klangskulptur überm Platz

Kraftwerk lassen ihr Publikum warten an diesem Abend. Mehr als 15 Minuten schwebt eine leise, hypnotisierende Ambient-Klangskulptur über dem Platz. Dann treten sie an ihre Schaltpulte: Ralf Hütter, Henning Schmitz, Falk Grieffenagen, Georg Bongartz. Hütter ist das einzige Kraftwerkmitglied der ersten Stunde, Schmitz schon seit 1991 dabei, Grieffenhagen seit 2012, Bongartz seit 2022. Er fungiert als »Video-Operator«, die anderen drei als »Audio-Operatoren«. Sie stehen an ihren Pulten, strecken nur hin und wieder einen Arm aus, um einen Schalter umzulegen. Sie tragen eng anliegende dunkle Anzüge, überzogen von leuchtenden Liniennetzen. Sie könnten Roboter sein.

Kraftwerk veröffentlichten zwischen 1970 und 1986 neun Studioalben. Sechs von ihnen bilden den Korpus des ikonischen Werkes, das die Band seither weltweit präsentiert. Kraftwerks Werk gilt als abgeschlossen, niemand erwartet mehr neues Material. Florian Schneider, zweites Gründungsmitglied, schied 2009 aus, verstarb 2020. Musiker, die im Laufe der Jahre Kraftwerk angehörten, Karl Bartos etwa oder Wolfgang Flür, veröffentlichten eigene Alben; Kraftwerk selbst sind seit Langem Florian Hütters museales Elektro-Spektakel.

Klangreise in die Nacht

Ein Spektakel, dem es zunächst noch schwer fällt, die 7.200 Menschen auf dem ausverkauften Schlossplatz zu bewegen. Als Kraftwerk vor zehn Jahren in der Stuttgarter Liederhalle auftraten, profitierten sie von der konzentrierten Indoor-Atmosphäre, die auch ruhigere Momente zur Geltung kommen ließ. Vor sieben Jahren, bei ihrem ersten Jazzopen-Konzert, hatten sie die Überraschung auf ihrer Seite: Astronaut Alexander Gerst wurde live aus der Umlaufbahn zugeschaltet. Nun spielen sie in den langsam erlöschenden Tag hinein, spielen gezielt mit diesem Umstand: Erst als die Nacht sich auf den Schlossplatz senkt, blüht ihr Klangzauber ganz auf.

Die Musik Kraftwerks enthält alle Elemente der späteren Techno-Kultur, ohne in ihr aufzugehen. Die Steigerung von Tempo und Rhythmus, die Trance sind nicht ihr Ziel. Auf tanzbare Passagen folgen immer wieder solche, die sich ganz dem Spiel feiner Klänge widmen. Hier wird noch von der Zukunft geträumt. Oder ausgestellt, wie man vor 47 Jahren, als »Die Mensch-Maschine« veröffentlicht wurde, von der Zukunft träumte. Alle Titel sind neu arrangiert, kommen mit stärker leuchtenden Konturen, tieferen Strukturen.

Rhythmen und Zahlenkolonnen

Das Set durchläuft flüssig die bekanntesten Stationen ihrer Karriere. Man hört »Spacelab«, »Die Mensch-Maschine«, »Autobahn«, »Computer Love«. Sie träumen im »Neon-Licht« und schwärmen das »Model« an. Es gibt keinen Nebel auf ihrer Bühne, keine Showeffekte; es gibt nur die Klarheit der Form und Zahlenkolonnen, die über Bildwände laufen, sich verformen. Je später der Abend, desto raumgreifender wird die Musik: noch tiefere Bässe, noch klarere Höhen, die schließlich jenen Sog aufbauen, auf den man wartete.

Wie viel davon im eigentlichen Sinne »live« ist, wie viel vorproduziert – das lässt sich für das Publikum kaum sagen. Auch wenn die vier Männer hinter den Pulten mit maximaler Gemessenheit agieren – irgendwo hinter den Klangschichten und der schweren Vocoder-Stimme lebt der Geist in der Maschine. Als Ralf Hütter am Ende locker hervortritt und seinem Publikum dankt, weiß man zumindest sicher, dass dort ein Mensch stand, kein Roboter. (GEA)