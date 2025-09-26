Alexa Goodall über ihre Titelrolle in der neuen »Momo«-Verfilmung

Alexa Goodall mit der weisen Schildkröte Kassiopeia. Die Londonerin spielt Momo in der neuen Verfilmung von Michael Endes Jugendroman.

LONDON. Die Geschichte von Momo, die ihren Zuhörern Zeit schenkt, hat sich der Schriftsteller Michael Ende vor über 50 Jahren ausgedacht. Nach der erfolgreichen Verfilmung aus dem Jahr 1986 mit Radost Bokel ist »Momo« nun erneut im Kino zu sehen. Die Hauptrolle spielt die 13-jährige Alexa Goodall. Im Interview mit Tanja Liebmann-Décombe erzählt die in der Nähe von London lebende Nachwuchsschaupielerin, warum sie sich mit Momo verbunden fühlt und eine Filmszene schwierig fand.

GEA: In dieser Woche kommt die Neuverfilmung von »Momo« in die Kinos. Worum geht`s?

Alexa Goodall: »Momo« handelt von einem Waisenkind, das in einem Amphitheater lebt und Freunde findet, die für sie wie eine Familie sind. Doch dann tauchen graue Gestalten auf. Es sind Zeitdiebe und Momo muss mit Meister Hora – er ist der Herr der Zeit – und der magischen Schildkröte Kassiopeia zusammenarbeiten, um »die Grauen« zu besiegen und die Zeit für die Menschen zurückzugewinnen.

Kanntest du die Geschichte vor deiner Bewerbung für die Hauptrolle?

Goodall: Nein. Um die Geschichte und die Figur »Momo« zu verstehen, habe ich aber vor meinem ersten persönlichen Vorsprechen das Buch gelesen.

Hast du dir vorab auch den Film aus dem Jahr 1986 angeschaut?

Goodall: Nein, denn ich wollte meine eigene Interpretation von Momo entwickeln, und zwar nur auf der Grundlage des Buches.

Wie findest du die Geschichte von Momo?

Goodall: Ich finde sie wunderbar. Beim ersten Lesen habe ich mich sofort in die Geschichte und die Figuren verliebt. Es gibt keine Stelle, an der man sich langweilt, und die Botschaft ist sehr eindringlich.

Was ist für dich die zentrale Botschaft des Films?

Goodall: Man hat nur ein Leben – warum sollte man es also mit seinem Handy anderen Technologien und unwichtigen Dingen verschwenden? Für mich ist die Botschaft die: Verbringe deine Zeit damit, Spaß zu haben und Zeit mit den Menschen zu verbringen, die dir wichtig sind. Du weißt nie, wie viel Zeit dir noch bleibt.

Inwiefern bist du Momo im Film ähnlich?

Goodall: Wenn eine Person in Schwierigkeiten ist oder ihr etwas Schlimmes passiert, versuche ich wie Momo, mich so weit wie möglich für sie einzusetzen. Vor allem, wenn sie ungerecht behandelt wird. Ich fühle mich mit Momo im Film sehr verbunden.

Alexa Goodall als Momo in einer Szene der Neuverfilmung. Foto: Constantin Film

Und worin unterscheidest du dich von Momo?

Goodall: Im Gegensatz zu Momo habe ich das Glück, kein Waisenkind zu sein, sondern Eltern und einen Bruder zu haben. Ich bin ein ganz normaler Teenager. Und ehrlich gesagt: Ich bin länger, als ich sollte, am Handy.

Was bewunderst du an Momo im Film?

Goodall: Ich bewundere, dass sie mutig und sehr stark ist. Wenn sie eine schwere Zeit durchmacht, gibt sie nicht auf und kämpft sich durch.

»Am schwierigsten war die Szene, in der ich bei Gino Pizza esse«

Welche Szene fandest du besonders schwierig zu drehen?

Goodall: Eine der schwierigsten Szenen war die, in der ich bei Gino Pizza esse. Im echten Leben werde ich sehr schnell satt. Allerdings mussten wir das Pizzaessen mehrmals drehen, damit die Szene aus verschiedenen Blickwinkeln gefilmt werden kann. Das bedeutet, dass ich ziemlich viel essen musste. Das habe ich auch getan, denn die Pizza war wirklich lecker. Danach war mir schlecht.

In vielen Szenen siehst du traurig aus und einmal weinst du sogar – wie schaffst du das auf Kommando?

Goodall: Was für mich am besten funktioniert, ist Musik. Ich habe eine traurige Playlist und höre sie mir vorher an, denn ich glaube, dass Musik die Emotionen verändert. Ich stelle mir auch etwas Trauriges vor, aber das ist wirklich nur Übung, und ich habe mich im Laufe der Jahre sehr darin verbessert.

»Ich hatte das Glück, alle meine Stunts selbst machen zu können«

Was hat dir an den Dreharbeiten am besten gefallen?

Goodall: Ich hatte das Glück, alle meine Stunts selbst machen zu können. Mein Stunt-Double hat mich dabei fantastisch unterstützt und mir alles beigebracht. Ich durfte vor fahrenden Autos herlaufen, von Gebäuden fallen und auf dem Dach des riesigen Amphitheaters in Pula sitzen. Das waren Szenen, an die ich mich für immer erinnern werde.

Von wem hast du deine lockige Mähne geerbt?

Goodall: Ich habe meine lockige Mähne von meinem Vater geerbt, der halb Jamaikaner ist. Außerdem habe ich irische Gene auf beiden Seiten meiner Familie, die mir rote Haare beschert haben. Für Momo haben die Stylisten meine Haare etwas rötlicher gemacht und auch einige Extensions eingesetzt, um sie länger zu machen. Ich fand das wirklich toll.

Wann hast du mit der Schauspielerei angefangen?

Goodall: Ich schauspielere seit meinem vierten Lebensjahr und habe mit etwa zehn Jahren mit der Schauspielerei vor der Kamera begonnen. Seitdem hatte ich das Glück, eine Vielzahl von Rollen in Filmen und Fernsehprogrammen für verschiedene Sender zu spielen. Momo ist meine bisher größte Rolle, und ich fühle mich sehr privilegiert, diese übernehmen zu dürfen.

Wo habt ihr gedreht und wie war das für dich?

Goodall: Wir haben den Film drei Monate lang in Kroatien gedreht. Es ist ein wunderschönes Land und ich habe es geliebt, dort zu sein. Die Crew bestand aus Kroaten und Deutschen und ich habe mich wie zu Hause und in einer großen Familie gefühlt.

Zur Person Alexa Goodall (13) war im vergangenen Jahr an der Seite von Ewan McGregor in der Paramount-Miniserie »Ein Gentleman in Moskau« zu sehen. Weitere Rollen spielte sie in der ITV-Serie »The Long Shadow« und in der Amazon Prime-Serie »The Devil`s Hour«. Die Jugendliche lebt mit ihrer Familie nördlich von London. (tali)

Was fasziniert dich an der Schauspielerei?

Goodall: Ich liebe es, dass man verschiedene Charaktere erkunden kann. Das fühlt sich sehr kreativ an und ich bin total begeistert davon. Man kann sich von der Welt lösen, ein Drehbuch in die Hand nehmen und alles andere um sich herum vergessen. Ich lese lieber ein Drehbuch als ein Buch und finde es toll, dass man eine Zeile auf so viele verschiedene Arten lesen und Charaktere erkunden kann.

Was ist dein größter Wunsch?

Goodall: Ich würde gerne weiter schauspielern und hoffentlich eine wirklich erfolgreiche Schauspielerin werden. Durch meine Schauspielerei möchte ich jemand sein, der Menschen ein gutes Gefühl gibt oder sie zum Nachdenken anregt – angefangen mit Momo! Und hoffentlich werde ich eines Tages ein Vorbild für Menschen auf der ganzen Welt sein. Das wäre ziemlich cool! (GEA)