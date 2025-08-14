Aisata Blackman, die Killer Queen in »We Will Rock You«, zu Besuch beim GEA

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Mit ihrer Verkörperung der Pop-Legende Tina Turner hat Aisata Blackman das Publikum im Stuttgarter Stage-Apollo-Theater zu Tränen gerührt und zu Jubelstürmen hingerissen. Von Herbst an spielt sie eine völlig andere Art von Powerfrau – nämlich die »Killer Queen« im Musical »We Will Rock You«. War sie in »Tina« die Königin der Herzen, so ist sie als Killer Queen eine schrille Herrscherin, die das Musikmonopol auf dem Erdball beansprucht.

Beim Besuch in der GEA-Redaktion freut sich die in Stuttgart lebende Niederländerin bereits auf die Rolle. Auch weil es wieder um Rockmusik geht – diesmal von der Gruppe Queen um den 1991 gestorbenen Freddy Mercury mit ihren unsterblichen Songs. Rockmusik kommt der Sängerin mit der unwiderstehlichen Energie entgegen.

»«Tina» Wird die schwerste Show bleiben, die ich je gespielt habe«

Die Rolle als Tina werde ein Teil von ihr bleiben, versichert Blackman. Es werde auch »die schwerste Show bleiben, die ich gespielt habe«. Fünf mal in der Woche verkörperte sie die Frau, die durch die Ehe-Hölle ging, ehe sie den Pop-Olymp erklomm. Stand dabei in jeder Show fast pausenlos auf der Bühne und durchlitt eine emotionale Achterbahnfahrt. Oft sei sie abgeschlagen und mit Kopfschmerzen in die Pause gegangen, als Tina am Tiefpunkt ihres Lebens angekommen war, misshandelt, ohne Geld, ohne Vertrag, ohne Freunde. »Manchmal habe ich mich auf der Bühne gefragt, ob im Publikum jetzt Menschen sitzen, die selbst so etwas durchmachen. Und ich habe mich gefragt, ob sie sich darin wiedererkennen und was sie dabei empfinden.«

Aber das Stück sei auch positiv, die Heldin findet ihren Weg, am Ende stehe die große Party. Das habe sie aus jedem Abend mitgenommen.

Körperlich habe sie diesen Marathon mit viel Disziplin durchgestanden: viel Schlaf, wenig Telefonate und enge Betreuung durch ihren Stimm-Coach. »Es gab schon Momente, da dachte ich, es ist erst Donnerstag und du bist schon so müde! Aber ich habe gelernt, dass ich mehr kann, als ich manchmal denke!« Irgendwo waren doch noch Kraftreserven, Erfahrung, Routine, um sich über solche Momente zu retten.

»Ich mag es immer, neue Erfahrungen zu machen«

In »We Will Rock You« ist Blackman die Chefin eines Digitalkonzerns, der die Welt beherrscht und alle Menschen auf die von ihm produzierte Retortenmusik verpflichten will. Schrill und laut sei die Figur, zum ersten Mal verkörpere sie einen »dominanten Diktator«. Es reizt sie, die Böse zu spielen, ein ganz neues Feld für sie. »Ich mag es, neue Erfahrungen zu machen.« Es gebe in der Figur aber auch Humor. Die Geschichte um eine Handvoll Außenseiter, die mit handgemachter Musik gegen den von oben verordneten Mainstream aufbegehren, ist bewusst überzeichnet.

Nicht zuletzt reizt es sie, jeden Abend die unsterblichen Songs von Queen zu singen. Die Musikwelt von Tina Turner sei souliger, die von Queen komplexer, durchkomponiert, sehr theaterhaft – man denke nur an Freddie Mercurys »Bohemian Rhapsody«, fast schon eine Mini-Oper.

Aisata Blackman, ab Herbst die neue »Killer Queen« im Musical »We Will Rock You« beim Besuch im GEA. Foto: Armin Knauer Aisata Blackman, ab Herbst die neue »Killer Queen« im Musical »We Will Rock You« beim Besuch im GEA. Foto: Armin Knauer

Auch der Mensch Freddie Mercury ist für Blackman faszinierend. Erneut eine Persönlichkeit mit wechselvoller Biografie: von indischen Eltern abstammend, in Sansibar und Indien aufgewachsen, auf der Flucht vor der Gewalt des Unabhängigkeitskampfes auf Sansibar in London gelandet. Musste Tina Turner sich gegen ihren gewalttätigen Mann und das von Weißen dominierte Musikbusiness durchsetzen, so suchte Mercury seinen Weg als homosexueller Künstler in einer Welt, in der dafür wenig Akzeptanz war.

Wie schon bei ihrer Vorbereitung auf ihre Rolle als Tina wühlt Blackman sich nun mit Leidenschaft durch Dokumentationen zu Queen und Freddie Mercury. Die großen Hits von Queen habe sie natürlich gekannt, aber sie wolle möglichst tief in die Welt von Queen eintauchen. An Mercury bewundert sie, dass er sich die Freiheit genommen habe, das zu machen, was er will. »Und er ist ein fantastischer Songschreiber, Sänger und Instrumentalist.«

»Freddie Mercury hat sich die Freiheit genommen, das zu machen, was er will«

Noch immer taugt die Musik von Queen in Blackmans Augen, das Rebellische zu verkörpern. »Musik ist immer das richtige Vehikel, um Kritik an Missständen zu üben«, findet sie. Der schrillen Schreckensvision des Stücks ist die Realität seit der Uraufführung 2002 in London ein gutes Stück nähergerückt. Die Macht von Digitalkonzernen wie Google oder Facebook hat zugenommen, mit KI ist Musik auf Knopfdruck schon Realität. Vor Künstlicher Intelligenz ist Blackman indes nicht bange: »Ich glaube, dass Menschen immer die Leidenschaft haben werden, Neues zu schaffen.«

Es ist eine Heimkehr für das Stück nach Stuttgart – hier war »We Will Rock You« bereits von 2008 bis 2010 zu sehen. Für den Neustart nach 15 Jahren soll die Produktion überarbeitet werden, wie Pressefrau Saskia Rohner berichtet. Mit Ben Elton habe man den Autor der Urfassung mit an Bord geholt. Außerdem als Regisseurin Elisabeth Engstler und als Choreografen Fabian Aloise, der schon bei »Sunset Boulevard« die Tanzszenen gestaltet hat. Im September beginnen die Proben, am 17. Oktober ist offizielle Premiere. Dass sich die Rebellen des Rock im Stuttgarter Stage-Palladium-Theater gegen die exzentrische Killer Queen durchsetzen, scheint ausgemacht – wo sonst sollte das klappen, wenn nicht im »Wilden Süden«, wo die »Bohemian Rhapsody« mit schöner Regelmäßigkeit die Spitze der SWR-Megahitparade belegt. (GEA)